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«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις
Ειδήσεις
10:10 - 21 Ιουν 2026

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Reporter.gr Newsroom
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Αντιδράσεις προκάλεσε η εγκατάσταση στον κήπο του Ζαππείου για το «Φεστιβάλ Ολυμπίων», η οποία αρχικά επρόκειτο να παραμείνει στο σημείο για περίπου έναν μήνα. Ωστόσο, τελικά αποφασίστηκε η σκηνή να ξηλωθεί, όπως ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ο φορέας που διαχειρίζεται τον χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος.  

«Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου.

Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι φωτογραφίες από την εγκατάσταση είχαν προκαλέσει τα αρνητικά σχόλια πολλών χρηστών των social media, οι οποίοι εκδήλωναν τη δυσαρέσκειά τους για την αισθητική της κατασκευής.

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