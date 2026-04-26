Ενοχλημένη η Άγκυρα από τη γαλλική στήριξη στην Ελλάδα

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–Γαλλίας, με αιχμή τη δήλωσή του ότι το Παρίσι θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας της στο Αιγαίο.

Κατά την επίσκεψή του, οι δύο χώρες προχώρησαν στην υπογραφή μιας ευρείας στρατηγικής συμφωνίας, με βασικό στόχο τη μείωση των εξαρτήσεων της Ευρώπης από τις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Ωστόσο, η αναφορά του Γάλλου προέδρου στην ασφάλεια της Ελλάδας ερμηνεύτηκε από την Άγκυρα ως έμμεση αιχμή κατά της Τουρκίας, προκαλώντας εμφανή ενόχληση.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλείται η Deutsche Welle, η στάση του Μακρόν συνδέεται και με την πρόθεση της Γαλλίας να ενισχύσει περαιτέρω τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα, η οποία ήδη συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πελάτες της. Παράλληλα, αναλυτές στην Τουρκία εκτιμούν ότι το Παρίσι διαμορφώνει ένα μέτωπο στήριξης προς την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, σε αντιδιαστολή με τα τουρκικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν τη στάση του Γάλλου προέδρου ως «φτηνό ηρωισμό», ενώ δεν λείπουν οι εκτιμήσεις ότι η Γαλλία επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, αποκομίζοντας και οικονομικά οφέλη. Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για τον αυξανόμενο ρόλο του Παρισιού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τούρκοι αρθρογράφοι υποστηρίζουν επίσης ότι η Ελλάδα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, επιδιώκει να μεταφέρει τις ελληνοτουρκικές διαφορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας ευρύτερη στήριξη έναντι της Άγκυρας. Κατά την ίδια οπτική, η ελληνογαλλική προσέγγιση εντάσσεται σε μια στρατηγική απομάκρυνσης της Τουρκίας από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο διπλωματικός συγχρονισμός των εξελίξεων, καθώς την ίδια περίοδο που ο Μακρόν βρισκόταν στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Λονδίνο, όπου υπέγραψε στρατηγική συμφωνία-πλαίσιο με τη Βρετανία.

Αναλυτές στην Τουρκία εκτιμούν ότι οι παράλληλες αυτές κινήσεις ενδέχεται να σηματοδοτούν μια σταδιακή διαφοροποίηση ισορροπιών εντός του ΝΑΤΟ, με πιθανές επιπτώσεις στη γεωπολιτική δυναμική της περιοχής το επόμενο διάστημα.