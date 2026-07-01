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Τα δεδομένα πίσω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Φωτογραφία: Reporter.gr
Ειδήσεις
08:19 - 01 Ιουλ 2026

Τα δεδομένα πίσω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

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Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άνθρωποι έχασαν το σπίτι τους, τις αναμνήσεις τους και κάθε αίσθηση ασφάλειας. Η πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22, στα Κάτω Πετράλωνα, κατέρρευσε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), μετατρέποντας μία ήσυχη γειτονιά σε πεδίο καταστροφής.

Το μοναδικό πραγματικά θετικό στοιχείο μέσα στην τραγωδία είναι ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Οι ένοικοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το κτήριο όταν αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ενώ μετά από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Πίσω όμως από την ανακούφιση ότι σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, παραμένει ένα γεγονός που δύσκολα μπορεί να υποβαθμιστεί: δεκάδες άνθρωποι είδαν από τη μία στιγμή στην άλλη το σπίτι τους να καταρρέει, ενώ πλέον η έρευνα στρέφεται στις εργασίες που εκτελούνταν στο διπλανό οικόπεδο και στο κατά πόσο είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Έξι ώρες αγωνίας – Δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων διήρκεσαν περίπου έξι ώρες. Τις πρώτες ώρες επικράτησε μεγάλη ανησυχία, καθώς υπήρξαν πληροφορίες για πέντε πιθανούς αγνοούμενους. Τελικά διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα άτομα απουσίαζαν από την πολυκατοικία την ώρα της κατάρρευσης και δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξακολουθεί να αγνοείται ένα σκυλάκι, το οποίο εκτιμάται ότι βρισκόταν μέσα στο κτήριο όταν αυτό κατέρρευσε.

Οι ένοικοι άκουγαν το κτήριο να τρίζει

Πρόκειται για παλιά πολυκατοικία, δεκαετίας του 1970, τεσσάρων ορόφων και επτά διαμερισμάτων, η οποία κατοικούνταν κανονικά.

Λίγο πριν από την κατάρρευση, οι κάτοικοι άκουγαν έντονους τριγμούς και αντιλήφθηκαν ότι το κτήριο παρουσίαζε επικίνδυνη κλίση.

Μία ηλικιωμένη ένοικος περιέγραψε ότι ένιωσε τόσο έντονο τράνταγμα, ώστε τηλεφώνησε σε συγγενείς της για να διαπιστώσει αν είχε σημειωθεί σεισμός.

Οι κάτοικοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το κτήριο και λίγη ώρα αργότερα η πολυκατοικία κατέρρευσε ολοκληρωτικά, εικόνες που αποτυπώθηκαν σε βίντεο και φωτογραφίες της γειτονιάς, όπου το κτήριο έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmxvjfz9g81?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Καταγγελίες κατοίκων για προειδοποιήσεις που δεν εισακούστηκαν

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι είχαν επισημάνει τόσο στον εργολάβο όσο και στο συνεργείο που εργαζόταν στο διπλανό οικόπεδο πως οι εργασίες απαιτούσαν ισχυρότερη αντιστήριξη.

Εκφράζουν, μάλιστα, φόβους ότι δεν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που, όπως αναφέρουν, λάμβαναν.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι το συνεργείο αποχώρησε από το σημείο αμέσως μετά την κατάρρευση, γεγονός που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

Πέντε συλλήψεις – Στο μικροσκόπιο μηχανικοί και κατασκευαστική εταιρεία

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης.

Οι πέντε προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν μετατράπηκαν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τρεις μηχανικοί – ο μηχανικός της στατικής μελέτης και δύο επιβλέποντες των εργασιών – καθώς και οι δύο μέτοχοι της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο στο όμορο οικόπεδο.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το MEGA, εξετάζεται πληροφορία σύμφωνα με την οποία υπήρχε τεχνική λύση που θα μπορούσε να είχε μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο κατά την εκσκαφή, με επιπλέον κόστος περίπου 4.000 ευρώ, χωρίς όμως να επιλεγεί. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι είχαν ζητήσει από τους ενοίκους να εγκαταλείψουν εγκαίρως το κτήριο, ενώ αποδίδουν την κατάρρευση στη σαθρότητα του εδάφους.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί από τους ενοίκους που κατέθεσαν στις αστυνομικές αρχές δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά, καταθέτοντας αγωγές και μηνύσεις κατά όσων θεωρούν υπεύθυνους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmy0wvfkcpd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι άνθρωποι έμειναν χωρίς σπίτι

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους ενοίκους χωρίς κατοικία και χωρίς να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα.

Ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιήθηκε άμεσα, προσφέροντας προσωρινή φιλοξενία, αν και οι περισσότεροι διανυκτέρευσαν σε σπίτια συγγενών και φίλων. Παράλληλα προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των πρώτων άμεσων αναγκών. Τη χθεσινή νύχτα οι περισσότεροι διανυκτέρευσαν σύμφωνα με πληροφορίες σε συγγενείς και φίλοιυς.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, αφορά τη συνέχεια. Σε μία Αθήνα όπου η εύρεση προσιτής κατοικίας αποτελεί ήδη τεράστια πρόκληση, οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να ξαναχτίσουν την καθημερινότητά τους από το μηδέν, μέχρι να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με την αποκατάσταση του κτηρίου και την αποζημίωσή τους.

Πώς φτάσαμε στην κατάρρευση

Η πολυκατοικία κατέρρευσε ενώ στο όμορο οικόπεδο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφής για την ανέγερση νέας πενταώροφης οικοδομής.

Η αρχική άδεια κατεδάφισης είχε εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2024 και αφορούσε διώροφο κτήριο του 1956, συνολικής επιφάνειας 213 τετραγωνικών μέτρων, με ισόγειο κατάστημα και αποθήκη.

Η άδεια ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 2025 λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε η ανέγερση νέας πενταώροφης οικοδομής με υπόγειο και σοφίτα. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Τι εξετάζουν οι ειδικοί

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εστιάζουν πλέον στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εκσκαφές, στα μέτρα αντιστήριξης που εφαρμόστηκαν και στη στατική κατάσταση του παλαιού κτηρίου πριν από την κατάρρευση.

Ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος Κώστας Σαχμπάζης εξήγησε στην ΕΡΤNews ότι πριν από κάθε θεμελίωση είναι απαραίτητες οι γεωτεχνικές έρευνες και οι σχετικές μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η επάρκεια του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κατασκευών από καθιζήσεις.

Αντίστοιχα, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, σημείωσε ότι η παλαιότητα του κτηρίου, σε συνδυασμό με τις διαχρονικές σεισμικές καταπονήσεις και τις φθορές του φέροντος οργανισμού, ενδέχεται να επηρέασαν τη στατική του επάρκεια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι όταν οι εκσκαφές πραγματοποιούνται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια των γειτονικών κτηρίων, η επαρκής αντιστήριξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των κατασκευών.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ή άλλες ευθύνες για ένα περιστατικό που, αν και δεν στοίχισε ανθρώπινες ζωές, άφησε πίσω του ανθρώπους χωρίς σπίτι και μία γειτονιά να αναρωτιέται αν η καταστροφή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmymww60uqp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 08:45
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