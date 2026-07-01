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Sell off $2,3 τρισ. στις Magnificent 7 – Η ΑΙ «δοκιμάζει» την υπομονή της αγοράς
Χρηματιστήρια
07:45 - 01 Ιουλ 2026

Sell off $2,3 τρισ. στις Magnificent 7 – Η ΑΙ «δοκιμάζει» την υπομονή της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 2,3 τρισ. δολάρια έχουν διαγραφεί από τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των λεγόμενων «Magnificent 7» κατά τον τελευταίο μήνα, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε άλλους κλάδους της αγοράς, όπου διαβλέπουν καλύτερες προοπτικές αποδόσεων.

Υπενθυμίζεται πως στην ομάδα των «Magnificent 7» περιλαμβάνονται οι Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla και Amazon. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι πως ο δείκτης CNBC Magnificent 7 Index καταγράφει απώλειες 10% από τις αρχές Ιουνίου.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες – με πρωταγωνιστές τις Amazon, Microsoft, Alphabet και Meta – επενδύουν από κοινού εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά ημιαγωγών και στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers), με στόχο την ενίσχυση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουν. Μέρος αυτών των επενδύσεων καλύπτεται μέσω δανεισμού.

Οι αγορές αναμένουν πλέον απτά αποτελέσματα από αυτές τις δαπάνες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις οικονομικές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου, οι οποίες θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τον επόμενο μήνα.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμη μία κρίσιμη δοκιμασία για τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, τα οποία θα δείξουν αν η τεράστια επενδυτική προσπάθεια γύρω από την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δικαιολογείται», ανέφερε ο Dan Ives, γενικός διευθυντής της Wedbush Securities.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ίδια για όλες τις μετοχές της ομάδας. Η Microsoft έχει υποχωρήσει κατά 20% μέσα στον Ιούνιο, ενώ η Nvidia σημειώνει απώλειες περίπου 13%. Η Apple και η Amazon καταγράφουν πτώση της τάξης του 8%. Σύμφωνα με αναλυτές, η ένταση των ρευστοποιήσεων οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην απουσία ενός νέου ισχυρού επενδυτικού αφηγήματος που θα μπορούσε να στηρίξει τις αποτιμήσεις των «Magnificent 7».

Ανθεκτικός ο κλάδος των ημιαγωγών

Παρότι αρκετές μεγάλες τεχνολογικές μετοχές δέχονται σημαντικές πιέσεις, ο κλάδος των ημιαγωγών συνεχίζει να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index, στον οποίο συμμετέχουν εταιρείες όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, η Micron Technology και η ASML, ενισχύεται κατά περίπου 6% μέσα στον Ιούνιο. Από τις αρχές του έτους, ο δείκτης σημειώνει άνοδο που υπερβαίνει το 90%, την ώρα που οι «Magnificent 7» καταγράφουν συνολική πτώση 3,4%.

Οι εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών συγκαταλέγονται στους βασικούς ωφελημένους των αυξημένων επενδύσεων των τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι προχωρούν σε μαζικές αγορές τσιπ, περιορίζοντας σημαντικά τη διαθέσιμη προσφορά στην αγορά. Η αυξημένη ζήτηση έχει ευνοήσει συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα, από τους κατασκευαστές εξαρτημάτων έως τις εταιρείες παραγωγής.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στην αγορά των τσιπ μνήμης, όπου η περιορισμένη προσφορά έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών.

Την ίδια στιγμή, το Roundhill Memory ETF, το οποίο επενδύει σε εταιρείες παραγωγής τσιπ μνήμης, όπως οι SK Hynix και Samsung Electronics, σημειώνει άνοδο 166% από τις αρχές του έτους.

Παρά τη νευρικότητα που εξακολουθεί να επικρατεί σε τμήματα του τεχνολογικού κλάδου, τα ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Micron Technology την περασμένη εβδομάδα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως επισημαίνει ο στρατηγικός αναλυτής περιουσιακών στοιχείων της HSBC, Duncan Toms, τα αποτελέσματα αυτά «παρέχουν απτές αποδείξεις ότι το υπόβαθρο της AI είναι ενεργό και υγιές».

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