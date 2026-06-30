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Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο
Ειδήσεις
23:59 - 30 Ιουν 2026

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, μόνο εφόσον αυτά υπηρετούν έναν συγκεκριμένο και ξεκάθαρο στρατηγικό σκοπό.

Μιλώντας στην εκπομπή The Michael Knowles Show, ο Βανς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος «να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο στόχο», υπογραμμίζοντας τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στις εξελίξεις γύρω από το ιρανικό ζήτημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Baha.

«Απογοητευτική» η στάση της Τεχεράνης για τις συνομιλίες

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σχολίασε και τη στάση της Τεχεράνης απέναντι στις διπλωματικές επαφές με την Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι θεωρεί «ενδιαφέρον αλλά και απογοητευτικό» το γεγονός πως το Ιράν αρνείται δημόσια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες.

Όπως επισήμανε, παρά τις επίσημες διαψεύσεις από την ιρανική πλευρά, οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διπλωματικών εξελίξεων.

Αναφορά στον Λίβανο και τις περιφερειακές ισορροπίες

Ο Βανς αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στον Λίβανο, εκτιμώντας ότι η κατάσταση στην περιοχή έχει μεταβληθεί αισθητά μετά τις απευθείας συνομιλίες Λιβανέζων αξιωματούχων με το Ισραήλ, αλλά και μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία –όπως είπε– «επιβεβαίωσε θεμελιωδώς» την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, υπογράμμισε ότι παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η νέα ισορροπία μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου, επισημαίνοντας ότι «το ερώτημα είναι αν αυτή η αλλαγή μπορεί να διατηρηθεί».

Οι δηλώσεις μετά τις αναφορές Νετανιάχου

Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου έρχονται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι οι πόλεμοι που διεξάγει το Ισραήλ «δεν τελειώνουν ποτέ», σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να προκαλούν έντονη διεθνή ανησυχία.

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