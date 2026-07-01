Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, στις 17:16 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026
? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Γεώργιος #Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας #Πειραιώς και #Νήσων
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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