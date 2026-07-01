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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα
Ειδήσεις
18:05 - 01 Ιουλ 2026

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος των Μεθάνων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, στις 17:16 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

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