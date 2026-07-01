Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ως «απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα» χαρακτήρισε η πολιτευτής της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα την επίθεση με το τριπλό εμπρηστικό χτύπημα κατά στελεχών της ΝΔ τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια – η οποία αποτέλεσε έναν από τους στόχους της επίθεσης – σημείωσε αρχικά στη σχετική της ανακοίνωση πως «στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας».

«Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου», ανέφερε ακόμη για να προσθέσει:

«Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.

Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη», κατέληξε η κ. Νέστορα.