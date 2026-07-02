Βόνιτσα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος από το φαράγγι Τρύφου

Ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/7) η επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, όπου ένας 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας ακόμη άνδρας απεγκλωβίστηκε σώος από το δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το βράδυ της Τετάρτης (1/7) το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε, έπειτα από κλήση στο 112, για δύο άνδρες που βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή μέσα στο φαράγγι. Αμέσως πραγματοποιήθηκε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την επιχείρηση διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή ορειβατικής ομάδας, προκειμένου να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο. Ο δεύτερος άνδρας, που είχε εγκλωβιστεί σε βραχώδη περιοχή, διασώθηκε με επιτυχία.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν συνολικά 18 πυροσβέστες, μαζί με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072405149327450272}

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 42 ετών, κατάγονται από την Άρτα. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού

Σημειώνεται πως το φαράγγι Τρύφου αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για όσους ασχολούνται με αθλήματα περιπέτειας και άλλες δραστηριότητες ακραίου χαρακτήρα.