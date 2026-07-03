Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης – Πάνω από €400.000 ζημιά στον ΕΟΠΥΥ

Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, σε περιοχές της Αττικής από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον ΕΟΦ. Κατά τη διάρκειά της συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία προς τον ΕΟΠΥΥ εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 405.000 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ανά περίπτωση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία ξεκίνησε μετά από καταγγελία του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, με δομημένη και διαρκή δράση που στόχευε στη συστηματική εξαπάτηση του Οργανισμού μέσω πλαστών συνταγών και ψευδών βεβαιώσεων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, προχωρούσαν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις και στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας υπογραφές δικαιούχων. Με αυτόν τον τρόπο εισέπρατταν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα διακινούνταν μέσω φαρμακείων για παράνομο κέρδος.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 5.429 ψευδώς εκδοθείσες συνταγές. Η έρευνα έδειξε ότι στην οργάνωση συμμετείχαν και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, μεταξύ των οποίων γιατροί και φαρμακοποιοί, που φέρονται να αξιοποιούσαν τη θέση τους για τη διευκόλυνση της δράσης της.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 240 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα με ναρκωτικές ουσίες, καθώς και μετρητά, έγγραφα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και όχημα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.