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Σάμος: Στη Δικαιοσύνη έξι μαθητές για καταλήψεις – Μαζί τους ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού
Ειδήσεις
22:50 - 01 Οκτ 2026

Σάμος: Στη Δικαιοσύνη έξι μαθητές για καταλήψεις – Μαζί τους ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού

Reporter.gr Newsroom

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Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται η υπόθεση των καταλήψεων σε Γυμνάσια της πόλης της Σάμου, μετά την εισαγγελική παρέμβαση που έχει ως αποτέλεσμα έξι ανήλικοι μαθητές να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης ελέγχονται και οι γονείς τους. Οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη ορίσει τη δικάσιμο για τους μαθητές στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ η αντίστοιχη διαδικασία για τους γονείς τους έχει προσδιοριστεί για τις 27 Μαΐου 2027.  

Σε βάρος των μαθητών έχουν αποδοθεί οι κατηγορίες της διατάραξης της ειρήνης και της διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, ενώ οι γονείς τους αντιμετωπίζουν κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το ertnews, η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις μαθητές μετέβησαν μαζί με τους γονείς τους στο Αστυνομικό Τμήμα Σάμου, προκειμένου να δώσουν καταθέσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας εξετάστηκαν επίσης οι διευθυντές του 2ου Γυμνασίου και του Πειραματικού Γυμνασίου.

Την επόμενη ημέρα κλήθηκαν να καταθέσουν ακόμη τρεις μαθητές. Λίγο μετά τις 13:00, και οι έξι ανήλικοι οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, όπου παραπέμφθηκαν σε τακτική δικάσιμο.

Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό των μαθητών βρέθηκαν εκπαιδευτικοί, γονείς και συμμαθητές τους. Μεταξύ όσων έδωσαν το «παρών» ήταν η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Σάμου, Πένυ Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Ελισάβετ Πόθα.

Έληξαν οι μαθητικές κινητοποιήσεις

Οι καταλήψεις στα δύο Γυμνάσια της πόλης ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης. Στο Γενικό Λύκειο, παρότι το μαθητικό συμβούλιο είχε αποφασίσει να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, οι πόρτες του σχολείου άνοιξαν τελικά περίπου στις 13:00 την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.

Έτσι, κανένα σχολικό συγκρότημα στο νησί της Σάμου δεν βρίσκεται πλέον υπό κατάληψη.

Αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία

Η παραπομπή των έξι ανήλικων μαθητών στη Δικαιοσύνη προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Η ΕΛΜΕ Σάμου ανακοίνωσε τρίωρη στάση εργασίας για την Παρασκευή και προγραμματίζει παρεμβάσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, τη Διεύθυνση Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη στάση εργασίας αναμένεται να συμμετάσχει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Παράλληλα, εκπαιδευτικοί και γονείς αναμένεται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στήριξης που έχει προγραμματιστεί για τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής, έξω από τα Γυμνάσια του Βαθέος.

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τις συλλήψεις των μαθητών. Με επίσημη παρέμβασή του ζητά την άμεση απόσυρση των κατηγοριών, επικαλούμενος τις ειδικές διατάξεις του νομικού πλαισίου που αφορούν τη μεταχείριση των ανηλίκων από τη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, οι γιατροί δηλώνουν τη στήριξή τους στα αιτήματα των μαθητών για επαρκή στελέχωση των σχολείων, ασφαλείς κτιριακές εγκαταστάσεις και περιορισμό του αριθμού των μαθητών στις αίθουσες.

Στην ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου υπογραμμίζει: «Είμαστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των μαθητών, δεν κάνουμε βήμα πίσω στο δικαίωμα στη μόρφωση».

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