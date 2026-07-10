Νεκρός 64χρονος οικοδόμος σε εργοτάξιο στον Κεραμεικό

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (10/7) ένας 64χρονος οικοδόμος σε εργοτάξιο στην περιοχή του Κεραμεικού.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των θανάτων εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας που σημειώνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ιδιαίτερα εν μέσω της θερινής περιόδου και των υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, το Συνδικάτο Οικοδόμων επισημαίνει ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε διήμερη αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοταξίου, λόγω διαπιστωμένων ζητημάτων που σχετίζονταν με την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων

«Άλλος ένας συνάδελφος που σε ηλικία που δεν θα έπρεπε να εργάζεται και ενώ μεγάλο ποσοστό των νεκρών στον κλάδο μας είναι πάνω από το όριο συνταξιοδότησης, σαν αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης που αναγκάζει τους οικοδόμους να δουλεύουν σε τέτοια ηλικία για να τα φέρουν βόλτα.

Στον ευρύτερο χώρο διαπιστώθηκε από το Συνδικάτο μας έλλειψη μέτρων ασφάλειας σε ταράτσα, όπου γίνονταν εργασίες και υπήρχε κίνδυνος πτώσης των εργαζομένων. Και ενώ την προηγούμενη εβδομάδα και για 2 ημέρες το εργοτάξιο είχε μείνει κλειστό από το ΣΕΠΕ για ελλιπή μέτρα ασφάλειας στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο διαβεβαιώθηκαν οι επιθεωρητές του από την εργοδοσία ότι πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα. Το εργοτάξιο έκλεισε εκ νέου μετά από δική μας παρέμβαση για να παρθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας σε κάθε χώρο του εργοταξίου.

Για αυτό είναι ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι στα κέρδη της εργοδοσίας, γιατί τα θεωρούν κόστος, μείωση ορίων συνταξιοδότησης, να ενταθούν οι έλεγχοι για την διαχρονική κλοπή των ενσήμων των οικοδόμων από την εργοδοσία, που με τις πλάτες του κράτους της με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της άρνησης και της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των υπολοίπων να διανείμει τα “υπέρ αγνώστων” ένσημα στους οικοδόμους που ανήκουν».