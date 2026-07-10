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Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» και συκοφαντικούς ισχυρισμούς
Πολιτική
14:10 - 10 Ιουλ 2026

Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» και συκοφαντικούς ισχυρισμούς

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Στην προσφυγή που κατέθεσε στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρεται με δημόσια δήλωσή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να ξεπερνά τα όρια του κοινοβουλευτικού διαλόγου.

Η κ. Συρεγγέλα κάνει λόγο για συκοφαντικούς και ψευδείς ισχυρισμούς που, όπως υποστηρίζει, διατυπώθηκαν εις βάρος της από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι είχε προηγουμένως ζητήσει δημόσια την ανάκλησή τους και την υποβολή συγγνώμης, χωρίς, όπως αναφέρει, να υπάρξει ανταπόκριση.

Στη δήλωσή της επισημαίνει ότι οι πολιτικές διαφωνίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας, τονίζοντας όμως πως οι προσωπικές επιθέσεις, οι συκοφαντίες και οι αναληθείς καταγγελίες δεν μπορούν να θεωρούνται αποδεκτές μορφές πολιτικής αντιπαράθεσης.

Αναφερόμενη στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη Βουλή, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε την Αστυνομία εντός του Κοινοβουλίου και ζήτησε τη σύλληψη βουλευτών της συμπολίτευσης, αποδίδοντάς τους, σύμφωνα με την ίδια, το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέδεσε τις συγκεκριμένες καταγγελίες με την αγωγή που η ίδια έχει καταθέσει εναντίον της. Η κ. Συρεγγέλα τονίζει ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε πολίτη και δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως πράξη εκβιασμού, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί προσωπικές επιθέσεις ή ενέργειες που, όπως αναφέρει, πλήττουν την τιμή και την υπόληψή της.

Η βουλευτής υπενθυμίζει επίσης ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της αγωγής αποζημίωσης ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, διευκρινίζοντας ότι, σε περίπτωση δικαίωσής της, το σύνολο του ποσού θα διατεθεί σε οργανισμούς και δομές που στηρίζουν γυναίκες, θύματα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή της, η Μαρία Συρεγγέλα υπογραμμίζει ότι απέναντι στη συκοφαντία και την παραπληροφόρηση απαιτείται, όπως σημειώνει, θεσμική αντίδραση, με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, στα πραγματικά γεγονότα και στη Δικαιοσύνη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπη με την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη».

{https://www.facebook.com/reel/1337853031201168}

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