Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

Μεγάλη αναστάτωση έχουν προκαλέσει στην αγορά νωπών κοτόπουλων και τους καταναλωτές, τα μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας που κατέκλυσαν το τελευταίο 3ημερο τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Η υπόθεση των δεκάδων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας αποδίδονται σε πιθανή μόλυνση από σαλμονέλα στη Λαμία. Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν σε συγκεκριμένο προμηθευτή κοτόπουλων, ωστόσο οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί ολόκληρη η αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος. Για το λόγο αυτό και δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η επωνυμία του προμηθευτή.

Όπως αποκάλυψε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, μιλώντας στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης, ενώ δείγματα ωμού κοτόπουλου έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας, επισημαίνοντας πως οι αρχές έχουν πλέον επικεντρωθεί στην πηγή της μόλυνσης.

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει», δήλωσε.

Πάντως, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τόνισε ότι μέχρι να βρεθεί η αιτία καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί.

«Οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται», ανέφερε, ενώ υπενθύμισε ότι η σωστή θερμική επεξεργασία του κρέατος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης.

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«Συνήθως ένα καλοψημένο κρέας δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το να αποφύγουμε να καταναλώσουμε 2-3 ημέρες κοτόπουλο είναι μια καλή ιδέα», σημείωσε.

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