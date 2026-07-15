Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες

Την οριστική παύση λειτουργίας της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, γνωστοποιώντας ότι η εγκατάσταση θα καταστεί ανενεργή από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, μέχρι την ημερομηνία αυτή θα ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές διαδικασίες, ώστε από την 1η Οκτωβρίου η δομή να μην λειτουργεί πλέον.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η απενεργοποίηση της συγκεκριμένης δομής αποτελούσε εξαρχής στόχο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, προκειμένου ο χώρος να αξιοποιηθεί διαφορετικά και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία.

«Ο χώρος δεν εξυπηρετούσε πλέον τις ανάγκες μας»

Ο υπουργός ανέφερε ότι το ζήτημα του κλεισίματος είχε συζητηθεί σε επαφές που είχε με τους βουλευτές Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα, Γιάννη Οικονόμου και Γιώργο Κοτρωνιά, καθώς και με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και τον δήμαρχο Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου.

«Σήμερα μπορώ να δηλώσω ότι η συγκεκριμένη δομή στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταστεί αδρανής. Θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις και θα ολοκληρωθεί το διοικητικό κλείσιμο της δομής. Από την 1η Οκτωβρίου δεν θα λειτουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της χώρας, επισημαίνοντας πως υπάρχει πλέον σαφές χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή της.

Αναφορά στη συμβολική σημασία των Θερμοπυλών

Αναφερόμενος στην επιλογή της τοποθεσίας, ο υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι η λειτουργία της δομής στο συγκεκριμένο σημείο ήταν προβληματική λόγω της ιστορικής σημασίας της περιοχής.

«Πάντα μου έκανε εντύπωση ότι στο σημείο όπου βρίσκεται ο ανδριάντας του Λεωνίδα, ένα ιστορικό σημείο για τους Έλληνες, είχε επιλεγεί να λειτουργεί δομή», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι πλέον ο χώρος θα αποδοθεί ουσιαστικά στους πολίτες, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην αναδιάρθρωση του δικτύου δομών φιλοξενίας.

Νέα στρατηγική στο μεταναστευτικό

Ο υπουργός συνέδεσε το κλείσιμο της δομής στις Θερμοπύλες με τη συνολικότερη εικόνα στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι η μείωση των μεταναστευτικών ροών δημιουργεί νέα δεδομένα.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση προχωρά σε επανεξέταση του χάρτη των δομών φιλοξενίας, ώστε το δίκτυο να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και στις πραγματικές απαιτήσεις της χώρας.

Με την απόφαση για το κλείσιμο της δομής στις Θερμοπύλες, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σηματοδοτεί μια νέα φάση στη διαχείριση των εγκαταστάσεων φιλοξενίας, με έμφαση στην προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα των μεταναστευτικών ροών.