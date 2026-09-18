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ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση άρση αποκλεισμών από τον «Προσωπικό Βοηθό»
Υγεία
10:09 - 18 Σεπ 2026

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση άρση αποκλεισμών από τον «Προσωπικό Βοηθό»

Reporter.gr Newsroom
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Με επιστολή της στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου, η Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει την άμεση ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός» για όλους όσοι, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών τους, χρειάζονται Προσωπικό Βοηθό.

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η ΕΣΑμεΑ:

«Η πρόσβαση στην υπηρεσία θα πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες υποστήριξης κάθε ατόμου και όχι σε οριζόντια κριτήρια και προϋποθέσεις που οδηγούν σε άδικους αποκλεισμούς. Σε καμία περίπτωση δημοσιονομικοί, διοικητικοί ή άλλοι συγκυριακοί περιορισμοί δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση και αξιοποίηση μιας υπηρεσίας, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο ανεξάρτητης διαβίωσης και κοινωνικής συμπερίληψης.

Οι διαμαρτυρίες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις από όλη τη χώρα για αποκλεισμό από τον Προσωπικό Βοηθό είναι πλέον καθημερινές!

Για περισσότερα από 20 χρόνια, η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικούσε τον θεσμό του Προσωπικού Βοηθού και υποστήριξε με όλη της τη δύναμη τόσο την εφαρμογή του πιλοτικού Προγράμματος όσο και την καθιέρωσή του ως μόνιμης υπηρεσίας εθνικής εμβέλειας.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 886/15.07.2026 επιστολή της η Ε.Σ.Α.μεΑ κατέθεσε τις τελικές προτάσεις - παρατηρήσεις της επί του σχεδίου νόμου: «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», οι οποίες όμως ΔΕΝ υιοθετήθηκαν.

Στην επιστολή εκφραζόταν η πλήρης αντίθεση τόσο στην πρόβλεψη σχετικά με την εφ’ όρου ζωής ισχύ των πιστοποιητικών αναπηρίας των ΚΕ.Π.Α. όσο και στην πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι πιστοποιήσεις των Υγειονομικών Επιτροπών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων θα γίνονταν δεκτές μόνο εάν είχαν ψηφιοποιηθεί.

Η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης αφορά αποκλειστικά στο ισχύον σύστημα επανεξέτασης της αναπηρίας και δεν μπορεί να λειτουργεί ως λόγος διακοπής ή αποκλεισμού από την παροχή μιας υπηρεσίας που βασίζεται στην εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών υποστήριξης του ατόμου.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η μη ψηφιοποίηση των πιστοποιήσεων των Υγειονομικών Επιτροπών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων να αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την πρόσβαση στην υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού. Είχε, μάλιστα, τονιστεί εξαρχής ότι τυχόν διοικητικές ή τεχνικές εκκρεμότητες που αφορούν στην ψηφιοποίηση και τη διαλειτουργικότητα των σχετικών διαδικασιών είναι αδιανόητο να μετακυλίονται στα ίδια τα άτομα με αναπηρία και να λειτουργούν ως εμπόδιο στην άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Τέλος, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητούσε την επέκταση του ορίου ηλικίας στα 75 έτη για όλα τα άτομα με αναπηρία που είχαν καταστεί δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

Με την ψήφιση του ν. 5322/2026 και την έκδοση της υπ’ αρ. ΚΥΑ 18867/2026 (με Αρ. ΦΕΚ 5050/Β’/11.08.2026) «Υλοποίηση Προγράμματος ‘Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία’», ξεκίνησαν, στις 26.8.2026, οι αιτήσεις για το μόνιμο Πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας.

Καθημερινά πλέον η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι αποδέκτης διαμαρτυριών και παραπόνων από άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και μέλη των οικογενειών τους, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, τα παραπάνω ζητήματα.

Κραυγαλέα παραδείγματα απαράδεκτου αποκλεισμού αποτελούν περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση από ΚΕΠΑ με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος, που χρήζουν βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου, καθώς και άτομα με 100% αναπηρία εφ’ όρου ζωής πιστοποιημένη από ΑΣΥΕ.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός παραπόνων αφορά και στα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εμποδίζουν άτομα με αναπηρία και χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις να ενταχθούν στο μόνιμο Πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας.

Υπενθυμίζεται ότι με τις παρεμβάσεις της επί του νομοσχεδίου η Ε.Σ.Α.μεΑ. είχε ζητήσει τη διατήρηση των εισοδηματικών ορίων της υπ. αριθ. ΚΥΑ 28458 (Αρ. ΦΕΚ 1427/Β΄/24.03.2026), προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ ατόμων με αναπηρία που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την υπηρεσία ως ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής και εκείνων που θα υποβάλουν νέα αίτηση για ένταξη στο μόνιμο Πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας.

Πολλές διαμαρτυρίες, τέλος, αφορούν προβλήματα λειτουργικότητας και συγκεκριμένα τη λειτουργία του help desk.

Τα ανωτέρω δεν συνιστούν νέα αιτήματα. Είναι ζητήματα που η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει ήδη θέσει εγκαίρως και τεκμηριωμένα. Η καθημερινή πλέον καταγραφή αποκλεισμών και διαμαρτυριών, όμως, αποδεικνύει ότι η μη υιοθέτησή τους έχει πραγματικές και άμεσες συνέπειες για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά, συνεπώς, την άμεση επανεξέταση και αποδοχή τους και την άρση κάθε διοικητικού, ηλικιακού, εισοδηματικού ή άλλου εμποδίου που αποκλείει από την υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός» άτομα που, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών τους, τη χρειάζονται», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ.

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