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ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο
Επιχειρήσεις
11:54 - 21 Ιουλ 2026

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς με τον Υφυπουργό Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών κ. Δ. Μαρκόπουλο, κατά την οποία αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ελληνικού εμπορίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του εμπορικού κόσμου ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως αυτές καταγράφονται στο υπόμνημα που έχει καταθέσει, καθώς και το ολοκληρωμένο υπόμνημά του για το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ψηφιακής συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, τέθηκαν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν καθημερινά τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των εμπορικών επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, υπογράμμισε ότι το εμπόριο οφείλει να βρεθεί στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής της χώρα. Όπως τόνισε, «το εμπόριο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών. Αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στη διασύνδεσή του με όλους σχεδόν τους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Η ενίσχυση του εμπορίου σημαίνει ενίσχυση της συνολικής ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός κ. Δ. Μαρκόπουλος άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις του Συλλόγου, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ζητημάτων που τέθηκαν. Εξέφρασε τη βούλησή του να συμβάλει προσωπικά, αλλά και στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, στην αναζήτηση λύσεων που θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, θα μειώσουν τα διοικητικά και ψηφιακά βάρη και θα δημιουργήσουν ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι ο θεσμικός διάλογος μεταξύ Πολιτείας και οργανωμένου εμπορίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Θ. Τσαγκάρη, και τους Αντιπροέδρους κ.κ. Ν. Κογιουμτσή και Μ.

Σαββίδη, παρουσία και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών &amp; Νήσων Αιγαίου κ. Π. Πολιτάκη.
Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό εμπόριο, τις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ των δύο Συλλόγων.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η διαχρονική, άριστη συνεργασία μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία αποτελεί βάση για τη διαμόρφωση συντονισμένων παρεμβάσεων προς όφελος του εμπορικού κόσμου.

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