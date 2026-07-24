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ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:41 - 24 Ιουλ 2026

ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΣΕ ανακοίνωσε ότι έως το τέλος Αυγούστου 2026 ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα διαθέτει πλήρη τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, ανέφερε ότι τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία Daniel προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ το ETCS έχει ήδη εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της γραμμής και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μετά τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι λειτουργεί ήδη το railway.gov.gr, ένα πρόσθετο σύστημα ελέγχου που εντοπίζει πιθανούς κινδύνους στην κυκλοφορία των τρένων σε 24ωρη βάση.

Ο ΟΣΕ υπογραμμίζει ότι σήμερα η κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται με ενεργή σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, με εξαίρεση το τμήμα Λιανοκλάδι–Λάρισα, όπου συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης.

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα θέματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, δήλωσε:

«Για την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Όπως έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της εταιρείας μας, στο τέλος Αυγούστου 2026 ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τη χθεσινή μας αυτοψία στα έργα στη Θεσσαλία και στην περιοχή που επλήγη από τον Daniel, τα οποία βαίνουν προς ολοκλήρωση με ταχείς ρυθμούς και εντός του χρονοδιαγράμματος 15 μηνών που είχε τεθεί εξ’ αρχής χωρίς να δοθεί καμία παράταση.

Το ETCS, δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης, έχει ήδη εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα και έως τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Η εγκατάσταση του ETCS πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε λειτουργία πρόσθετη δικλείδα ασφάλειας απέναντι σε ανθρώπινα λάθη, το railway.gov.gr, που λειτουργεί στο Κέντρο Ελέγχου σε 24ωρη βάση, εντοπίζοντας αυτόματα κινδύνους στην κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών.

Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι ήδη σήμερα η κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη διεξάγεται με ενεργή σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, με εξαίρεση το τμήμα Λιανοκλάδι-Λάρισα λόγω των έργων που εκτελούνται για την αποκατάσταση των φθορών εξαιτίας του Daniel.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος εργάζονται με συγκεκριμένο σχέδιο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Γιατί για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, η ασφάλεια αποτελεί καθημερινή επιχειρησιακή υποχρέωση και απόλυτη προτεραιότητα».

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