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«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις
Φορολογία
11:48 - 24 Ιουλ 2026

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Αποστολή νέων πράξεων επιβολής προστίμων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα, ενώ για πρώτη φορά αξιοποιείται σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για την εξέταση των ενστάσεων αναφέρει το κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως τονίζεται, με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Τους διασταυρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης λειτουργεί υποστηρικτικά προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση και την αποδοτικότερη εξέταση των ενστάσεων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων.

Στον νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστίμων, αποστέλλονται 32.205 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων οι 30.248 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.553 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστίμων ανέρχεται σε 12.545.250 ευρώ.

Η ημερομηνία αναφοράς των διασταυρωτικών ελέγχων είναι η 10.3.2026.

Οι νέες πράξεις αποστέλλονται μετά την, έως σήμερα, κοινοποίηση 297.561 πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών για μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλιση και την καταβολή τελών κυκλοφορίας του έτους 2025.

Η ενημέρωση των πολιτών και των νομικών προσώπων πραγματοποιείται όπως ήδη ισχύει, μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) λαμβάνουν SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται με email από την ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, η κοινοποίηση αποστέλλεται ως συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Οι πράξεις επιβολής προστίμων, καθώς και η αναλυτική εικόνα ανά όχημα, είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και φορολογία» > «Οχήματα».

Όπως και κατά τον προηγούμενο κύκλο, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τον λόγο που επικαλούνται. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, ΧΩΡΙΣ να προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται με τα πλέον εξελιγμένα ψηφιακά μέσα από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, αλλά και αυτοματοποιημένα, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων.Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση και καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή της ένστασης. Η εισήγηση περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δείκτη εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών. Η εισήγηση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την κρίση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης.

Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕπ λαμβάνουν σχετική ενημέρωση και μέσω SMS ή email. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση του αρμόδιου φορέα.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και η διαδικασία κοινοποίησης των πράξεων επιβολής προστίμων υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/07/2026 - 11:49
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