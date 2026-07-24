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Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας
Ναυτιλία
11:42 - 24 Ιουλ 2026

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας υποδέχθηκε, για πρώτη φορά στον λιμένα Γαΐου Παξών πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας, σηματοδοτώντας την έναρξη της μίνι κρουαζιέρας στους Παξούς και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη του νησιού ως διεθνούς προορισμού θαλάσσιου τουρισμού.

Με σταθερές και διαχρονικές επενδύσεις στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους λιμένες ευθύνης του, ο Οργανισμός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υποδοχή νέων, υψηλής προστιθέμενης αξίας μορφών κρουαζιέρας και για μια συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία επισκέπτη. Καίριο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει ο νέος Επιβατικός Σταθμός του λιμένα Γαΐου, μια υποδομή ουσιαστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των επιβατών. Παράλληλα, αναβαθμίζει συνολικά τις λιμενικές υποδομές των Παξών, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια των μετακινήσεων και την ποιότητα εξυπηρέτησης τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Η πρώτη άφιξη του πολυτελούς ιστιοφόρου yacht κρουαζιέρας στους Παξούς, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας τάσης που αναπτύσσεται διεθνώς στον κλάδο της κρουαζιέρας μικρής κλίμακας. Με δυνατότητα φιλοξενίας έως 32 επιβατών και πλήρωμα 33 ατόμων, το πλοίο προσφέρει μια ιδιαίτερα εξατομικευμένη εμπειρία ταξιδιού, συνδυάζοντας την ιδιωτικότητα και την ευελιξία ενός yacht με την άνεση και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μιας πολυτελούς κρουαζιέρας.

Η επιλογή των Παξών ως προορισμού στο δρομολόγιό του αναδεικνύει τη δυνατότητα των μικρότερων νησιωτικών προορισμών να ενταχθούν σε επιλεγμένα διεθνή δίκτυα κρουαζιέρας, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και προορισμούς με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης, δήλωσε:

«Η πρώτη άφιξη του πολυτελούς μινι κρουαζιερόπλοιου στους Παξούς αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, αποδεικνύοντας ότι οι κατάλληλες υποδομές μπορούν να δημιουργήσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον θαλάσσιο τουρισμό και να ενισχύσουν τη θέση των μικρότερων νησιωτικών προορισμών στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας.

Οι Παξοί διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία και οικονομία.»

Η πρώτη προσέγγιση του πολυτελούς μινι κρουαζιερόπλοιου στους Παξούς αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων κρουαζιέρας στην περιοχή ευθύνης του και την ανάδειξη της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαπόντιων Νήσων ως σύγχρονων και ελκυστικών προορισμών θαλάσσιου τουρισμού.

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