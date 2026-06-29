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Ιστορικό χαμηλό στο κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη
Υγεία
23:00 - 29 Ιουν 2026

Ιστορικό χαμηλό στο κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Πώς το NHS κατάφερε να στηρίξει τις νέες μητέρες να νικήσουν τον εθισμό και να προστατεύσουν τα μωρά τους.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έχει φτάσει ο αριθμός των γυναικών που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην Αγγλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του NHS.

Συγκεκριμένα, στις περιοχές Χουλ, Ανατολικό Γιορκσάιρ, Βόρειο Γιορκσάιρ και Βόρειο Λίνκολνσαϊρ, το ποσοστό των γυναικών που κάπνιζαν κατά τη στιγμή του τοκετού υποχώρησε στο 4,7% για την περίοδο 2025/2026, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση από το 8,3% του προηγούμενου έτους. Η θετική αυτή στροφή μεταφράζεται σε 541 λιγότερες καπνίστριες στα μαιευτήρια της περιοχής.

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Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 21:54
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