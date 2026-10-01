ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα απάτη με δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας – Τo επικίνδυνo SMS
Ειδήσεις
18:26 - 01 Οκτ 2026

Νέα απάτη με δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας – Τo επικίνδυνo SMS

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους δράστες να αποστέλλουν μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν ειδοποιήσεις της Τροχαίας, ενημερώνοντας τους παραλήπτες ότι έχουν υποπέσει σε τροχαία παράβαση.  

Η συγκεκριμένη μορφή απάτης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς τα μηνύματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παραπέμπουν σε αυθεντικές ενημερώσεις των Αρχών. Μάλιστα, περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, όπως ημερομηνία, ώρα και σημείο της υποτιθέμενης παράβασης, αριθμό φακέλου, αναφορές σε διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ακόμη και την ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούνταν το όχημα.

Αφού δημιουργήσουν την εντύπωση ότι πρόκειται για πραγματική παράβαση, οι επιτήδειοι επιχειρούν να ασκήσουν πίεση στον παραλήπτη, παρουσιάζοντας την πληρωμή ως επείγουσα. Συγκεκριμένα, προσφέρουν έκπτωση έως και 50% στο υποτιθέμενο πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα καταβληθεί άμεσα, και στη συνέχεια παραπέμπουν τον πολίτη, μέσω συνδέσμου, σε ιστοσελίδα που εμφανίζεται ως επίσημη.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ηλεκτρονική απάτη τύπου phishing, με βασικό στόχο την υποκλοπή στοιχείων τραπεζικών καρτών, κωδικών e-banking και άλλων προσωπικών δεδομένων.

Η «έκπτωση» που μπορεί να προδώσει την απάτη

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και στέλεχος της Τροχαίας, Νίκος Ρήγας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αναδεικνύει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που μπορεί να λειτουργήσει ως άμεση ένδειξη απάτης: την υποτιθέμενη έκπτωση στο πρόστιμο.

Όπως εξηγεί, με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν προβλέπονται εκπτώσεις στα πρόστιμα. Επομένως, ένα μήνυμα που ενημερώνει τον πολίτη ότι μπορεί να καταβάλει μικρότερο ποσό εφόσον πληρώσει άμεσα θα πρέπει να θεωρείται ύποπτο.

Σε χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι απατεώνες εμφανίζουν ένα πρόστιμο ύψους 310 ευρώ και υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να μειωθεί στα 150 ευρώ, εφόσον ο παραλήπτης προχωρήσει στην πληρωμή μέχρι μια συγκεκριμένη «τελευταία ημέρα».

Σε άλλη εκδοχή του μηνύματος, δεν αναγράφεται καν συγκεκριμένο ποσό. Ο παραλήπτης πληροφορείται ότι το όχημά του έχει δήθεν ελεγχθεί και καλείται να πατήσει σε έναν σύνδεσμο, προκειμένου να ενημερωθεί για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη παράβαση.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο κοινός παρονομαστής είναι η προσπάθεια να οδηγηθεί ο πολίτης σε σύνδεσμο που δεν θα πρέπει να ανοίξει.

Πώς στήνεται η παγίδα

Η μεθοδολογία των δραστών βασίζεται στην ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει σε έναν πολίτη η ενημέρωση για μια υποτιθέμενη τροχαία παράβαση και η πιθανότητα επιβολής προστίμου. Ταυτόχρονα, η προσφορά για άμεση εξόφληση με μειωμένο ποσό δημιουργεί ένα επιπλέον αίσθημα πίεσης, ώστε ο παραλήπτης να αντιδράσει γρήγορα, χωρίς να προλάβει να ελέγξει εάν το μήνυμα είναι γνήσιο.

Όπως επισημαίνει ο Νίκος Ρήγας, η Τροχαία δεν πρόκειται να ζητήσει από πολίτη να πληρώσει άμεσα ένα πρόστιμο μέσω συνδέσμου, ούτε να του ζητήσει με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσει τραπεζικά στοιχεία.

Κατά συνέπεια, ένα SMS που ζητά άμεση πληρωμή, περιέχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο και ταυτόχρονα υπόσχεται έκπτωση αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι ο παραλήπτης θα πρέπει να αντιμετωπίσει το μήνυμα με ιδιαίτερη επιφύλαξη.

Η επίσημη ενημέρωση μέσω της Θυρίδας Πολίτη

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει προειδοποιήσει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν SMS που περιέχουν συνδέσμους και ζητούν από τους πολίτες είτε να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμή προστίμων είτε να καταχωρίσουν ευαίσθητα προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Όσοι θέλουν να ελέγξουν εάν υπάρχει πράγματι βεβαιωμένη παράβαση στο όνομά τους θα πρέπει να συνδέονται οι ίδιοι στην προσωπική τους Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr ή στο Gov.gr Wallet, αντί να ακολουθούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε μηνύματα.

Ειδικά για τις παραβάσεις που καταγράφονται από τις νέες κάμερες, η σχετική ενημέρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά την προσωπική τους θυρίδα και να μην χρησιμοποιούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε SMS ή email για να ενημερωθούν σχετικά με πιθανές παραβάσεις.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Σε περίπτωση παραλαβής ενός τέτοιου μηνύματος, το πρώτο και βασικό βήμα είναι να μην πατηθεί ο σύνδεσμος. Παράλληλα, οι πολίτες δεν θα πρέπει να καταχωρίζουν σε ιστοσελίδα στην οποία οδηγήθηκαν μέσω του μηνύματος στοιχεία τραπεζικής κάρτας, κωδικούς e-banking, PIN ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται όταν ένα μήνυμα:

  • εμφανίζεται ως μήνυμα δημόσιας υπηρεσίας,
  • ζητά άμεση πληρωμή,
  • περιέχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο,
  • υπόσχεται έκπτωση στο πρόστιμο,
  • ζητά τραπεζικά ή προσωπικά στοιχεία.

Ο ασφαλέστερος τρόπος για να ελεγχθεί εάν υπάρχει πραγματική παράβαση είναι η απευθείας είσοδος στις επίσημες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς τη χρήση του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στο ύποπτο μήνυμα.

Οι Αρχές διερευνούν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των δραστών. Σε πρόσφατη υπόθεση στα Σπάτα, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης ως βάση για την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων.

Το βασικό μήνυμα προς τους πολίτες είναι ότι ένα SMS δεν θα πρέπει να θεωρείται αυθεντικό απλώς και μόνο επειδή περιλαμβάνει λεπτομέρειες για μια υποτιθέμενη τροχαία παράβαση. Η αναφορά σε ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία, αριθμό φακέλου ή διατάξεις του ΚΟΚ μπορεί να αποτελεί μέρος της προσπάθειας των απατεώνων να κάνουν το μήνυμα περισσότερο πειστικό και να οδηγήσουν τον παραλήπτη στην παγίδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρυσοχοΐδης: Απάνθρωπο να καταργηθούν οι άδειες των κρατουμένων - Κάτω από 1% το ποσοστό αποδράσεων
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Απάνθρωπο να καταργηθούν οι άδειες των κρατουμένων - Κάτω από 1% το ποσοστό αποδράσεων

Τροχαία Αττικής: 7.780 παραβάσεις και 27 συλλήψεις στο επταήμερο
Ειδήσεις

Τροχαία Αττικής: 7.780 παραβάσεις και 27 συλλήψεις στο επταήμερο

NYT για Ουκρανία: Η απάτη και η σπατάλη «ανταμείβονται» με περισσότερα συμβόλαια για όπλα
Ειδήσεις

NYT για Ουκρανία: Η απάτη και η σπατάλη «ανταμείβονται» με περισσότερα συμβόλαια για όπλα

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 21:22

Ευρωγορές: «Βουτιά» άνω του 1% με φόντο την άνοδο των αποδόσεων

Πολιτική
01/10/2026 - 21:05

Πιερρακάκης: Κανένα κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
01/10/2026 - 20:48

Η «συμφωνία κυρίων» φεύγει, οι ανατιμήσεις έρχονται – Πότε θα αυξηθούν οι τιμές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 20:14

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του Ιράν

Πολιτική
01/10/2026 - 20:05

ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:59

Πούτιν: Είναι αδύνατον να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:45

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Από 5 έως 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ημερομηνίες των εξετάσεων

Εργασιακά
01/10/2026 - 19:35

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:30

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός και σοβαρά προβλήματα από τις καταιγίδες

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:20

Κίνα: «Παγώνουν» οι εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:11

Η οικογένεια της Ρενέ Νικόλ Γκουντ μηνύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 19:08

TotalEnergies: «Πράσινο φως» για επενδύσεις $10 δισ. στην Αργεντινή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:04

Ενεργειακή κρίση: Ευρωπαϊκό «φρένο» σε Αθήνα και Ρώμη για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:46

Θάνατος Μαζωνάκη: Ξανά χωρίς δικηγόρο η Γάκα – Ποιος αναλαμβάνει την υπόθεση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/10/2026 - 18:44

Ποιοι «φοβούνται» την ειρήνη;

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:38

ΗΠΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης η μεταποίηση για ένατη διαδοχική μήνα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:36

Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου

Ναυτιλία
01/10/2026 - 18:33

Η Ελλάδα στο DNA της Celestyal – Νέοι προορισμοί και μήνυμα για σταθερούς κανόνες στην κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:28

Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €23.500.000

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:26

Νέα απάτη με δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας – Τo επικίνδυνo SMS

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:15

FLEXOPACK: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €6.000.000

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/10/2026 - 18:04

Όμιλος ΔΕΗ : Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία

Πολιτική
01/10/2026 - 18:04

Πλεύρης: Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης

Magazino
01/10/2026 - 17:52

Γιώργος Τσιάνος και Σπύρος Γιαννιώτης: Η πλέον εμβληματική κολυμβητική διάσχιση στην Ελλάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/10/2026 - 17:48

Τάδε έφη Κίμπερλι

Σχόλια Αγοράς
01/10/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα Οκτωβρίου με «βουτιά» 2,5% – Βαριά διόρθωση στις τράπεζες

Magazino
01/10/2026 - 17:41

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Countdown για το πολυαναμενόμενο γαστρονομικό φεστιβάλ της χρονιάς

Πολιτική
01/10/2026 - 17:35

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Αντί για επιστολές στη Φον ντερ Λάιεν ψηφίστε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
01/10/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Συρίγου περί διπλής υποχώρησης στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση

Πολιτική
01/10/2026 - 17:09

Σύσκεψη ΥΠΕΝ – ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ