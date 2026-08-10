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Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο
Ειδήσεις
11:01 - 10 Αυγ 2026

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Reporter.gr Newsroom
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Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει σήμερα, Δευτέρα, ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στην παραλία Σαρακήνικο, στη Μήλο, για να κάνουν μπάνιο οι επιβαίνοντες.

Το βίντεο με το ελικόπτερο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και των ΜΜΕ, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.

Ο πιλότος καλείται να δώσει εξηγήσεις και στην αστυνομία αλλά και τις εισαγγελικές αρχές που έχουν διατάξει προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkkz9kkiyn3l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, ο πιλότος είχε άδεια να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο της Μήλου, στην περιοχή Αλυκές. Ωστόσο, εξετάζεται μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία για το εάν πήρε έγκριση από το κέντρο ελέγχου να προσγειωθεί στην παραλία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkl1rpgg4sq9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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