Σύλληψη ενός άνδρα στο Αιγάλεω για εμπρησμό από πρόθεση

Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι Αρχές, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/8) στο Αιγάλεω.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Πυροσβεστικής, ο συλληφθείς φέρεται να προκάλεσε διαδοχικά τρεις ανεξάρτητες εστίες φωτιάς σε ξηρά χόρτα, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών. Για την εκδήλωση των πυρκαγιών φέρεται να χρησιμοποίησε αναπτήρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, πρόκειται για αλλοδαπό, υπήκοο Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να έβαλε επανειλημμένα φωτιά με πρόθεση, περίπου στις 23:30, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 26 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 741 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές, συνολικού ύψους 1.211.770,68 ευρώ.

Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 314 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 279, ποσοστό 88,85%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 35, ποσοστό 11,15%, αφορούν περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), συνεχίζει εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες με πρόθεση.