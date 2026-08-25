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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον Ναύσταθμο
Ειδήσεις
18:05 - 25 Αυγ 2026

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον Ναύσταθμο

Reporter.gr Newsroom
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Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8 στη Σαλαμίνα, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, κοντά στον ναύσταθμο και συγκεκριμένα στην περιοχή Ελληνικό.

Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε και το 112. Λίγο μετά τις 17:00, οι κάτοικοι στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) έλαβαν μήνυμα με οδηγία να απομακρυνθούν προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των δήμων και εθελοντές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά προκάλεσε πυκνό καπνό, ο οποίος ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky3k8q0uwo1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω της πυρκαγιάς έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μπιζανίου (Παλούκια), από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν, με το βάρος να δίνεται στον πλήρη έλεγχο του μετώπου και στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky3ojv2bp5t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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