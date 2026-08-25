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Σαλαμίνα: Το ΓΕΝ διαψεύδει κίνδυνο για πλοία και εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού
Ειδήσεις
20:56 - 25 Αυγ 2026

Σαλαμίνα: Το ΓΕΝ διαψεύδει κίνδυνο για πλοία και εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού

Reporter.gr Newsroom
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Καμία απειλή για εγκαταστάσεις ή πλοία του Πολεμικού Ναυτικού δεν προέκυψε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Όπως διευκρινίζεται, η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες πυρομαχικών ή καυσίμων, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απέκλεισε κίνδυνο για τις υποδομές και τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Ελληνικό, πίσω από τον ναύσταθμο, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Πυροσβεστική είχε επίσης διευκρινίσει ότι οι αναφορές για εκρήξεις στην περιοχή δεν συνδέονταν, μέχρι εκείνη τη στιγμή, με στρατιωτικό υλικό.

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