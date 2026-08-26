Πυρκαγιές: Μάχη σε 39 αγροτοδασικές εστίες – Βελτιωμένη η εικόνα σε Βοιωτία και Σαλαμίνα

Καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές της Βοιωτίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και πλέον αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία.

Μάχη σε πολλά πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να δώσουν την Τρίτη (25/8) οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά επιχειρούν 92 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιούνται και εναέριες ρίψεις από δύο ελικόπτερα, ενώ, εφόσον χρειαστεί, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εναέρια συνδρομή. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Λεβαδέων.

Χθες είχαν σταλεί δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 17:27, αφορούσε την ενημέρωση κατοίκων στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες, ενώ στις 18:14 ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στους Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδειά.

Σε ό,τι αφορά τη φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και καπνογόνων σημείων. Στην περιοχή παραμένουν 85 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα, ενώ επιχειρούν και δύο ελικόπτερα.

Βελτιωμένη θεωρείται και η κατάσταση στο Ελληνικό Σαλαμίνας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί εκτός του χώρου του νταμαριού και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν, ωστόσο, να επιχειρούν στο εσωτερικό του χώρου, όπου υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων.

Την ίδια ώρα, αυξημένη παραμένει η επιτήρηση λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Βοιωτία βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 3, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για τον λόγο αυτό, τα Ιόνια Νησιά έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.