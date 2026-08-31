Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο η αιτία θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκεται η υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με το βασικό ερώτημα πλέον να αφορά τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του.

Το βρέφος, ηλικίας περίπου 7-8 μηνών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας σε διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι ενήλικες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ τα παιδιά που εντοπίστηκαν στον χώρο μεταφέρθηκαν για ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρίσκονταν ένας 43χρονος άνδρας, η 28χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, η 15χρονη κόρη του 43χρονου, η οποία είναι επίσης έγκυος, καθώς και ο σύντροφός της, υπήκοος Αφγανιστάν.

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Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη τα δύο παιδιά της 28χρονης Γερμανίδας από προηγούμενη σχέση· αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών.

Η έρευνα στο διαμέρισμα ξεκίνησε έπειτα από κλήση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, το οποίο είχε ενοικιαστεί για βραχυχρόνια διαμονή. Ο ιδιοκτήτης είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να ζητήσει την καταβολή των οφειλόμενων ενοικίων, καθώς οι ένοικοι δεν ανταποκρίνονταν και δεν άνοιγαν την πόρτα.

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Στο διαμέρισμα έφτασε ομάδα ΔΙΑΣ και, με τη χρήση των κλειδιών που είχε ο ιδιοκτήτης, οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δύο μεγάλες βαλίτσες. Η μία περιείχε ρούχα, ενώ στη δεύτερη βρέθηκε δοχείο μέσα στο οποίο φυλασσόταν το κατεψυγμένο βρέφος.

Στην πρώτη της κατάθεση, η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να υποστήριξε ότι το έμβρυο ήταν δικό της. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, είχε κυοφορήσει το παιδί, το οποίο έχασε σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης, και δεν επιθυμούσε να το αποχωριστεί.

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Κατά την ίδια εκδοχή, αρχικά είχε τοποθετήσει το έμβρυο στην κατάψυξη και στη συνέχεια το έβαλε στη βαλίτσα, καθώς, όπως φέρεται να δήλωσε, είχαν ετοιμάσει τα πράγματά τους προκειμένου να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα.

Η 28χρονη είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκ νέου έγκυος.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρείται πλέον η ιατροδικαστική εξέταση. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατεπειγόντως νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και κυρίως η αιτία θανάτου του βρέφους.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν στις Αρχές τα πρώτα κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση και να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

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Μικροποσότητες ναρκωτικών στο διαμέρισμα

Κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν επίσης μικροποσότητες ναρκωτικών στην κατοχή του 43χρονου και του Αφγανού υπηκόου, συντρόφου της 15χρονης.

Οι ενήλικες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα συνελήφθησαν και η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, τα δύο ανήλικα αγόρια της 28χρονης μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο και να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

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