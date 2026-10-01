ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θάνατος Μαζωνάκη: Ξανά χωρίς δικηγόρο η Γάκα – Ποιος αναλαμβάνει την υπόθεση
Ειδήσεις
18:46 - 01 Οκτ 2026

Θάνατος Μαζωνάκη: Ξανά χωρίς δικηγόρο η Γάκα – Ποιος αναλαμβάνει την υπόθεση

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Χωρίς δικηγόρο έμεινε πάλι η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού και ο νέος της συνήγορος ανακοίνωσε ότι εν τέλει δεν θα την εκπροσωπήσει.  

Στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Αλεξανδρής αναφέρει: «Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο».

Πλέον, την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα αναλαμβάνει το γραφελιο του δικηγόρου Πέτρου Πανταζή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltisdtkdfs9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltj5r1phald?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η κατάθεση της αναισθησιολόγου

Εν τω μεταξύ, στον ανακριτή κλήθηκε, για να καταθέσει, και η αναισθησιολόγος, την οποία κάλεσαν την ώρα της ανακοπής. Πρόκειται για μία κατάθεση που αναδεικνύει την εγκληματική αδυναμία του ιατρείου να διαχειριστεί μία εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως αυτή στην οποία βρέθηκε ο τραγουδιστής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltix18vc5up?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας έχει καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή αποδεχόμενη ότι δέχθηκε τηλεφώνημα αλλά όχι από την κατηγορούμενη γιατρό.

Όπως φέρεται να είπε, την κάλεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου και την ρώτησε ποιο είναι το αντίθετο της ουσίας προποφολης η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη «μέθη». Σε αυτό, η αναισθησιολόγος όπως κατέθεσε, της εξήγησε πως δεν υπάρχει αντίδοτο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltkc028uo9d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε η δεύτερη νοσηλεύτρια – Ο ΙΣΑ ετοιμάζει μήνυση κατά των γιατρών
Ειδήσεις

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε η δεύτερη νοσηλεύτρια – Ο ΙΣΑ ετοιμάζει μήνυση κατά των γιατρών

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής
Ειδήσεις

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή η γραμματέας του ιατρείου – Αποφυλάκιση με «βραχιολάκι» θα ζητήσει ο γιατρός
Ειδήσεις

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή η γραμματέας του ιατρείου – Αποφυλάκιση με «βραχιολάκι» θα ζητήσει ο γιατρός

Χρηστίδης: Έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ανακαλύψουμε ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι;
Πολιτική

Χρηστίδης: Έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ανακαλύψουμε ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 21:22

Ευρωγορές: «Βουτιά» άνω του 1% με φόντο την άνοδο των αποδόσεων

Πολιτική
01/10/2026 - 21:05

Πιερρακάκης: Κανένα κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
01/10/2026 - 20:48

Η «συμφωνία κυρίων» φεύγει, οι ανατιμήσεις έρχονται – Πότε θα αυξηθούν οι τιμές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 20:14

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του Ιράν

Πολιτική
01/10/2026 - 20:05

ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:59

Πούτιν: Είναι αδύνατον να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:45

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Από 5 έως 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ημερομηνίες των εξετάσεων

Εργασιακά
01/10/2026 - 19:35

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:30

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός και σοβαρά προβλήματα από τις καταιγίδες

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:20

Κίνα: «Παγώνουν» οι εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:11

Η οικογένεια της Ρενέ Νικόλ Γκουντ μηνύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 19:08

TotalEnergies: «Πράσινο φως» για επενδύσεις $10 δισ. στην Αργεντινή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:04

Ενεργειακή κρίση: Ευρωπαϊκό «φρένο» σε Αθήνα και Ρώμη για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:46

Θάνατος Μαζωνάκη: Ξανά χωρίς δικηγόρο η Γάκα – Ποιος αναλαμβάνει την υπόθεση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/10/2026 - 18:44

Ποιοι «φοβούνται» την ειρήνη;

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:38

ΗΠΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης η μεταποίηση για ένατη διαδοχική μήνα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:36

Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου

Ναυτιλία
01/10/2026 - 18:33

Η Ελλάδα στο DNA της Celestyal – Νέοι προορισμοί και μήνυμα για σταθερούς κανόνες στην κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:28

Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €23.500.000

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:26

Νέα απάτη με δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας – Τo επικίνδυνo SMS

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:15

FLEXOPACK: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €6.000.000

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/10/2026 - 18:04

Όμιλος ΔΕΗ : Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία

Πολιτική
01/10/2026 - 18:04

Πλεύρης: Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης

Magazino
01/10/2026 - 17:52

Γιώργος Τσιάνος και Σπύρος Γιαννιώτης: Η πλέον εμβληματική κολυμβητική διάσχιση στην Ελλάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/10/2026 - 17:48

Τάδε έφη Κίμπερλι

Σχόλια Αγοράς
01/10/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα Οκτωβρίου με «βουτιά» 2,5% – Βαριά διόρθωση στις τράπεζες

Magazino
01/10/2026 - 17:41

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Countdown για το πολυαναμενόμενο γαστρονομικό φεστιβάλ της χρονιάς

Πολιτική
01/10/2026 - 17:35

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Αντί για επιστολές στη Φον ντερ Λάιεν ψηφίστε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
01/10/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Συρίγου περί διπλής υποχώρησης στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση

Πολιτική
01/10/2026 - 17:09

Σύσκεψη ΥΠΕΝ – ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ