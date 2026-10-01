Θάνατος Μαζωνάκη: Ξανά χωρίς δικηγόρο η Γάκα – Ποιος αναλαμβάνει την υπόθεση

Χωρίς δικηγόρο έμεινε πάλι η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού και ο νέος της συνήγορος ανακοίνωσε ότι εν τέλει δεν θα την εκπροσωπήσει.

Στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Αλεξανδρής αναφέρει: «Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο».

Πλέον, την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα αναλαμβάνει το γραφελιο του δικηγόρου Πέτρου Πανταζή.

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Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση».

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Η κατάθεση της αναισθησιολόγου

Εν τω μεταξύ, στον ανακριτή κλήθηκε, για να καταθέσει, και η αναισθησιολόγος, την οποία κάλεσαν την ώρα της ανακοπής. Πρόκειται για μία κατάθεση που αναδεικνύει την εγκληματική αδυναμία του ιατρείου να διαχειριστεί μία εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως αυτή στην οποία βρέθηκε ο τραγουδιστής.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας έχει καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή αποδεχόμενη ότι δέχθηκε τηλεφώνημα αλλά όχι από την κατηγορούμενη γιατρό.

Όπως φέρεται να είπε, την κάλεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου και την ρώτησε ποιο είναι το αντίθετο της ουσίας προποφολης η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη «μέθη». Σε αυτό, η αναισθησιολόγος όπως κατέθεσε, της εξήγησε πως δεν υπάρχει αντίδοτο.

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