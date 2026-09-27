Πιερρακάκης: 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές πήραν επιστροφή δύο ενοικίων κόστους €4,9 εκατ.

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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια έλαβαν την επιστροφή δύο ενοικίων, συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, η πολιτεία στηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας και τις οικογένειές τους.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει: «Πίσω από κάθε σχολείο και κάθε δομή υγείας στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους.

Χθες, 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν την επιστροφή δύο ενοικίων, συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ.

Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα. Με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους».

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