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Ασφάλεια τρένων στην Ελλάδα: Τι κατέγραψε η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Ποιες ανησυχίες εκφράζονται
Πολιτική
18:25 - 23 Σεπ 2026

Ασφάλεια τρένων στην Ελλάδα: Τι κατέγραψε η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Ποιες ανησυχίες εκφράζονται

Reporter.gr Newsroom
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Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες την Ελλάδα, ενημερώθηκε για τις ενέργειες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συναντώντας εκπροσώπους των θυμάτων, αρχές και άλλους φορείς.

Η τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και τη Λάρισα πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια ανησυχιών που εκφράστηκαν σε αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μακροχρόνιες ελλείψεις στην ασφάλεια, τις υποδομές και τη λογοδοσία για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με το σύλλογο πληγέντων, εθνικές και τοπικές αρχές, φορείς εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ανεξάρτητες αρχές αρμόδιες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη διερεύνηση ατυχημάτων. Η αντιπροσωπεία του ΕΚ συνομίλησε με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, την ηγεσία του ΟΣΕ και της Hellenic Train, καθώς και την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκε επίσης το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Λάρισας και το σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών, συνοδευόμενη από την ηγεσία του Υπουργείου.

Μιλώντας εξ ονόματος της αντιπροσωπείας, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών Dolors Montserrat σχολίασε: «Πρώτον, θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών δεν είναι δικαστική αρχή, δεν μπορεί ούτε να εκδίδει αποφάσεις ούτε να ανακαλεί αποφάσεις που λαμβάνονται από τα δικαστήρια των κρατών μελών. Το δικαίωμα αναφοράς παρέχει στους πολίτες έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι δική μας ευθύνη να ακούσουμε προσεκτικά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που εγείρονται ενώπιόν μας. Θα ασκήσουμε τις θεσμικές μας ευθύνες αμερόληπτα, εποικοδομητικά και με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών τους οργάνων, με στόχο να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν.

Οι ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες τρεις ημέρες μας παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Λάβαμε υπόψη τα αποτελέσματα ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών στη διακυβέρνηση, την εποπτεία, τη λειτουργική διαχείριση και την κουλτούρα της διαχείρισης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, καθώς και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε σε συμφωνία με την Επιτροπή σε συνέχεια της έκθεσης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA).

Οι ανησυχίες

Επιβεβαιώσαμε την κομβική σημασία της διαφανούς και ορθά διαχειριζόμενης χρηματοδότησης της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των προσπαθειών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τον ρυθμό υλοποίησης, ιδίως την έλλειψη πλήρους ανάπτυξης του συστήματος ETCS, και την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού. Σημειώσαμε επίσης τα μέτρα που έλαβαν οι ανεξάρτητες αρχές, ο ρόλος των οποίων είναι κρίσιμος για την πρόληψη των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, τη βελτίωση της λογοδοσίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίσαμε τις σοβαρές ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής κατά τον χρόνο του ατυχήματος, καθώς και τη διαχείριση του τόπου του ατυχήματος αμέσως μετά, η οποία βρίσκεται πλέον υπό δικαστικό έλεγχο από τα ελληνικά δικαστήρια. Τονίσαμε την ανάγκη στήριξης των οικογενειών των θυμάτων και διασφάλισης της πλήρους συνεργασίας με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ώστε να μπορούν να εξετάζονται πλήρως και ανεξάρτητα όλες οι σχετικές περιστάσεις και να καθορίζονται τυχόν ευθύνες μέσω των κατάλληλων δικαστικών διαδικασιών. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία των ελληνικών δικαστικών αρχών και στην ικανότητά τους να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.»



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