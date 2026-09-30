ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άγρια συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες
Ειδήσεις
16:22 - 30 Σεπ 2026

Άγρια συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Έξι κρατούμενοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις φυλακές Δομοκού.  

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το επεισόδιο εκδηλώθηκε όταν συνεπλάκησαν μεταξύ τους κρατούμενοι αλγερινής και συριακής καταγωγής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά έξι άτομα.

Τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ένας εξ αυτών φέρει σοβαρότερα τραύματα και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlscvvvp7lfl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τρίτο περιστατικό μέσα σε ενάμιση μήνα

Το νέο περιστατικό αποτελεί το τρίτο επεισόδιο που καταγράφεται στις ίδιες φυλακές μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση μήνα.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή διεξάγεται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές των φυλακών, σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Εμφύλιος» μεταξύ των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών – Πυρά μεταξύ SBU και HUR στο Κίεβο
Ειδήσεις

«Εμφύλιος» μεταξύ των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών – Πυρά μεταξύ SBU και HUR στο Κίεβο

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη
Ειδήσεις

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Φλωρίδης για επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη: Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή
Πολιτική

Φλωρίδης για επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη: Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ
Ειδήσεις

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 17:00

Wall: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, ενισχύθηκαν οι μετοχές – Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/09/2026 - 16:56

«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague

Οικονομία
30/09/2026 - 16:45

Πιερρακάκης: Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες - Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:43

Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές

Πολιτική
30/09/2026 - 16:38

Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 16:30

ΠΑΪΡΗΣ: Από ζημιές σε κέρδη το α’ εξάμηνο – Στο +14,5% ο τζίρος

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:28

Βουλγαρία: Νομοθετικό «φρένο» στις αγωγές SLAPP

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Μπεν Γκβιρ για πτήση Flydubai: Τρομοκράτης επιχείρησε να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Άγρια συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:19

Bloomberg: Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ τα σενάρια για επανένταξη της Βρετανίας

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 16:12

Επιχειρηματικός κόσμος: Καλοδεχούμενα, αλλά ανεπαρκή τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Ναυτιλία
30/09/2026 - 16:08

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Εκπτώσεις για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 15:58

Βογιατζόγλου: Άλμα 24,8% στον τζίρο και επιστροφή στην κερδοφορία το α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:56

ΗΠΑ: Ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ στο 2,2% το β’ τρίμηνο – Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις

Πολιτική
30/09/2026 - 15:55

Παπαστεργίου: Η Δ. Μακεδονία γίνεται η καρδιά των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης για όλη τη χώρα

Πολιτική
30/09/2026 - 15:54

«Κατέρρευσε το κυβερνητικό success story»: Βολές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:53

Πούτιν προς Δύση: Κανείς δεν μπορεί να λυγίσει ή να εκφοβίσει το ρωσικό λαό

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:46

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τέμπη, Predator, διαφθορά, μεταναστευτικό – Οι θεσμικές «πληγές» της Ελλάδας

Οικονομία
30/09/2026 - 15:36

Χατζηθεοδοσίου για κυβερνητικά μέτρα: Βιώνουμε μία έκτακτη συνθήκη και χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 15:33

Από τη Θεσσαλονίκη στον Όλυμπο: Ένα ταξίδι με αφετηρία το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 15:18

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Καλοδεχούμενες οι 120 δόσεις – Χρειάζεται διαρκής ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:15

Ρωσία προς ΝΑΤΟ: Απειλεί με πυρηνικά αν επιχειρηθεί απομόνωση του Καλίνινγκραντ

Περιβάλλον
30/09/2026 - 14:55

ExxonMobil και Suncor στη «μάχη του κλίματος» – Τι διακυβεύεται στο Ανώτατο Δικαστήριο

Νομίσματα
30/09/2026 - 14:42

Καθοδικές τάσεις στα crypto – Στα $82.000 το κρίσιμο «τεστ» για το Bitcoin

Οικονομία
30/09/2026 - 14:41

ΥΠΕΘΟ: Πώς θα δοθεί η επιδότηση στα καύσιμα - Τι ισχύει για τις 120 δόσεις

Ομόλογα
30/09/2026 - 14:23

Αποκλιμακώνονται οι πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα, μετά το υψηλό 24 ετών στις αποδόσεις των 30ετών

Ανεμοδείκτης
30/09/2026 - 14:15

«Πρόστιμο» για τους βενζινοκινητήρες και παραμύθια για το πετρέλαιο θέρμανσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
30/09/2026 - 14:13

Στη φετινή έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina,  η Renault θα παρουσιάσει όλη τη γκάμα της,

Ειδήσεις
30/09/2026 - 14:09

Τέμπη: Καταπέλτης το βούλευμα για το «μπάζωμα» – «Συναποφάσισαν την αλλοίωση του χώρου»

Πολιτική
30/09/2026 - 14:05

Τσουκαλάς: Ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει την δικαιοσύνη και την προσέβαλε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ