Άγρια συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες

Έξι κρατούμενοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το επεισόδιο εκδηλώθηκε όταν συνεπλάκησαν μεταξύ τους κρατούμενοι αλγερινής και συριακής καταγωγής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά έξι άτομα.

Τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ένας εξ αυτών φέρει σοβαρότερα τραύματα και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Τρίτο περιστατικό μέσα σε ενάμιση μήνα

Το νέο περιστατικό αποτελεί το τρίτο επεισόδιο που καταγράφεται στις ίδιες φυλακές μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση μήνα.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή διεξάγεται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές των φυλακών, σε συνεργασία με την Αστυνομία.