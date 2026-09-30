Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έπειτα από επτά χρόνια αδράνειας αναγνωρίζει σήμερα τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των servicers και επιχειρεί αποσπασματικές διορθώσεις σε ένα πλαίσιο που άφησε τους δανειολήπτες χωρίς επαρκή προστασία, αναφέρει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Η Μιλένα Αποστολάκη αναφερόμενη στα μέτρα για τους Servicers που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος με κανόνες που δεσμεύουν υποχρεωτικά τους πιστωτές, βιώσιμες ρυθμίσεις με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής, προστασία της κύριας κατοικίας και ουσιαστικές κυρώσεις όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών.

Χρειάστηκαν χιλιάδες καταγγελίες δανειοληπτών, χιλιάδες πλειστηριασμοί και η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους για να αναγνωρίσουν επιτέλους ότι το πλαίσιο λειτουργίας των servicers χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές. Οι σημερινές εξαγγελίες αποτελούν ομολογία της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και ακόμη μια υπενθύμιση ότι όσο παραμένει η ΝΔ στην εξουσία τόσο πιο ευάλωτοι είναι οι δανειολήπτες.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόστιμα έως 500.000 ευρώ και ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης όταν ένας servicer παραβιάζει συμφωνημένη και τηρούμενη ρύθμιση. Το ερώτημα είναι απλό: γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια για να θεωρήσει η κυβέρνηση αυτονόητο ότι ένας πολίτης που τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να οδηγείται σε αναγκαστική εκτέλεση;

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας να αποτελεί πραγματική υποχρέωση του πιστωτή απέναντι στον δανειολήπτη, με συγκεκριμένες συνέπειες όταν παραβιάζεται.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης προθεσμίες για τις απαντήσεις των servicers και υποχρέωση τεκμηριωμένης πρότασης ρύθμισης. Και εδώ έρχεται καθυστερημένα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προτείνει υποχρεωτική αιτιολόγηση της απόρριψης της αντιπρότασης του δανειολήπτη, με βάση την πραγματική οικονομική του κατάσταση και το κόστος αγοράς του δανείου, καθώς και ανεξάρτητες Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμα πλαφόν 15% στην προκαταβολή για νέα ρύθμιση. Όμως μια ρύθμιση που ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δεν είναι λύση. Είναι αναβολή του αδιεξόδου.

Γι’ αυτό προτείνουμε βιώσιμες ρυθμίσεις με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, διεύρυνση κατά 25% των ορίων για τους ευάλωτους και αυτοτελή προστασία της κύριας κατοικίας, με προστατευόμενη αξία έως 310.000 ευρώ και δυνατότητα αποπληρωμής έως 35 έτη.

Καλούσαμε εδώ και καιρό την κυβέρνηση να υιοθετήσει ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και Δήμους, με το 30% της οφειλής να παραμένει άτοκο και να διαγράφεται μετά την επιτυχή αποπληρωμή του 70%.

Το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να διορθώσει ανεπαρκώς και αποσπασματικώς το πλαίσιο. Γιατί άργησε επτά χρόνια. Και κυρίως, ποιοι πλήρωσαν αυτή την καθυστέρηση.

Την απάντηση τη γνωρίζουν οι χιλιάδες δανειολήπτες που όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκαν μόνοι απέναντι στους servicers.

Απέναντι στην αποσπασματική διαχείριση της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ εγγυάται κανόνες που δεσμεύουν τους πιστωτές, προστασία της κύριας κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και πραγματική δεύτερη ευκαιρία για όσους αδυνατούν αποδεδειγμένα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εγγυάται τη δυνατότητα επιστροφής των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην κανονικότητα, αυτή που η κυβέρνηση εξακολουθεί να τους στερεί».