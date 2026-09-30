ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds &amp; servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα
Πολιτική
16:38 - 30 Σεπ 2026

Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έπειτα από επτά χρόνια αδράνειας αναγνωρίζει σήμερα τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των servicers και επιχειρεί αποσπασματικές διορθώσεις σε ένα πλαίσιο που άφησε τους δανειολήπτες χωρίς επαρκή προστασία, αναφέρει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Η Μιλένα Αποστολάκη αναφερόμενη στα μέτρα για τους Servicers που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος με κανόνες που δεσμεύουν υποχρεωτικά τους πιστωτές, βιώσιμες ρυθμίσεις με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής, προστασία της κύριας κατοικίας και ουσιαστικές κυρώσεις όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών.

Χρειάστηκαν χιλιάδες καταγγελίες δανειοληπτών, χιλιάδες πλειστηριασμοί και η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους για να αναγνωρίσουν επιτέλους ότι το πλαίσιο λειτουργίας των servicers χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές. Οι σημερινές εξαγγελίες αποτελούν ομολογία της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και ακόμη μια υπενθύμιση ότι όσο παραμένει η ΝΔ στην εξουσία τόσο πιο ευάλωτοι είναι οι δανειολήπτες.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόστιμα έως 500.000 ευρώ και ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης όταν ένας servicer παραβιάζει συμφωνημένη και τηρούμενη ρύθμιση. Το ερώτημα είναι απλό: γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια για να θεωρήσει η κυβέρνηση αυτονόητο ότι ένας πολίτης που τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να οδηγείται σε αναγκαστική εκτέλεση;

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας να αποτελεί πραγματική υποχρέωση του πιστωτή απέναντι στον δανειολήπτη, με συγκεκριμένες συνέπειες όταν παραβιάζεται.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης προθεσμίες για τις απαντήσεις των servicers και υποχρέωση τεκμηριωμένης πρότασης ρύθμισης. Και εδώ έρχεται καθυστερημένα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προτείνει υποχρεωτική αιτιολόγηση της απόρριψης της αντιπρότασης του δανειολήπτη, με βάση την πραγματική οικονομική του κατάσταση και το κόστος αγοράς του δανείου, καθώς και ανεξάρτητες Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμα πλαφόν 15% στην προκαταβολή για νέα ρύθμιση. Όμως μια ρύθμιση που ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δεν είναι λύση. Είναι αναβολή του αδιεξόδου.

Γι’ αυτό προτείνουμε βιώσιμες ρυθμίσεις με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, διεύρυνση κατά 25% των ορίων για τους ευάλωτους και αυτοτελή προστασία της κύριας κατοικίας, με προστατευόμενη αξία έως 310.000 ευρώ και δυνατότητα αποπληρωμής έως 35 έτη.

Καλούσαμε εδώ και καιρό την κυβέρνηση να υιοθετήσει ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και Δήμους, με το 30% της οφειλής να παραμένει άτοκο και να διαγράφεται μετά την επιτυχή αποπληρωμή του 70%.

Το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να διορθώσει ανεπαρκώς και αποσπασματικώς το πλαίσιο. Γιατί άργησε επτά χρόνια. Και κυρίως, ποιοι πλήρωσαν αυτή την καθυστέρηση.

Την απάντηση τη γνωρίζουν οι χιλιάδες δανειολήπτες που όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκαν μόνοι απέναντι στους servicers.

Απέναντι στην αποσπασματική διαχείριση της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ εγγυάται κανόνες που δεσμεύουν τους πιστωτές, προστασία της κύριας κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και πραγματική δεύτερη ευκαιρία για όσους αδυνατούν αποδεδειγμένα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εγγυάται τη δυνατότητα επιστροφής των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην κανονικότητα, αυτή που η κυβέρνηση εξακολουθεί να τους στερεί».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες - Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν
Οικονομία

Πιερρακάκης: Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες - Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν

«Πρόστιμο» για τους βενζινοκινητήρες και παραμύθια για το πετρέλαιο θέρμανσης
Ανεμοδείκτης

«Πρόστιμο» για τους βενζινοκινητήρες και παραμύθια για το πετρέλαιο θέρμανσης

ΥΠΕΘΟ: Το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers - 16 νέες παρεμβάσεις
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers - 16 νέες παρεμβάσεις

Αδερφικά «μαχαιρώματα»
Ανεμοδείκτης

Αδερφικά «μαχαιρώματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 17:04

ΔΑΑ: Toν Οκτώβριο θα προκηρυχθεί η νότια επέκταση του αεροδρομίου

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 17:00

Wall: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, ενισχύθηκαν οι μετοχές – Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/09/2026 - 16:56

«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague

Οικονομία
30/09/2026 - 16:45

Πιερρακάκης: Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες - Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:43

Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές

Πολιτική
30/09/2026 - 16:38

Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 16:30

ΠΑΪΡΗΣ: Από ζημιές σε κέρδη το α’ εξάμηνο – Στο +14,5% ο τζίρος

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:28

Βουλγαρία: Νομοθετικό «φρένο» στις αγωγές SLAPP

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Μπεν Γκβιρ για πτήση Flydubai: Τρομοκράτης επιχείρησε να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Άγρια συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:19

Bloomberg: Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ τα σενάρια για επανένταξη της Βρετανίας

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 16:12

Επιχειρηματικός κόσμος: Καλοδεχούμενα, αλλά ανεπαρκή τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Ναυτιλία
30/09/2026 - 16:08

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Εκπτώσεις για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 15:58

Βογιατζόγλου: Άλμα 24,8% στον τζίρο και επιστροφή στην κερδοφορία το α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:56

ΗΠΑ: Ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ στο 2,2% το β’ τρίμηνο – Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις

Πολιτική
30/09/2026 - 15:55

Παπαστεργίου: Η Δ. Μακεδονία γίνεται η καρδιά των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης για όλη τη χώρα

Πολιτική
30/09/2026 - 15:54

«Κατέρρευσε το κυβερνητικό success story»: Βολές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:53

Πούτιν προς Δύση: Κανείς δεν μπορεί να λυγίσει ή να εκφοβίσει το ρωσικό λαό

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:46

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τέμπη, Predator, διαφθορά, μεταναστευτικό – Οι θεσμικές «πληγές» της Ελλάδας

Οικονομία
30/09/2026 - 15:36

Χατζηθεοδοσίου για κυβερνητικά μέτρα: Βιώνουμε μία έκτακτη συνθήκη και χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 15:33

Από τη Θεσσαλονίκη στον Όλυμπο: Ένα ταξίδι με αφετηρία το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 15:18

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Καλοδεχούμενες οι 120 δόσεις – Χρειάζεται διαρκής ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:15

Ρωσία προς ΝΑΤΟ: Απειλεί με πυρηνικά αν επιχειρηθεί απομόνωση του Καλίνινγκραντ

Περιβάλλον
30/09/2026 - 14:55

ExxonMobil και Suncor στη «μάχη του κλίματος» – Τι διακυβεύεται στο Ανώτατο Δικαστήριο

Νομίσματα
30/09/2026 - 14:42

Καθοδικές τάσεις στα crypto – Στα $82.000 το κρίσιμο «τεστ» για το Bitcoin

Οικονομία
30/09/2026 - 14:41

ΥΠΕΘΟ: Πώς θα δοθεί η επιδότηση στα καύσιμα - Τι ισχύει για τις 120 δόσεις

Ομόλογα
30/09/2026 - 14:23

Αποκλιμακώνονται οι πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα, μετά το υψηλό 24 ετών στις αποδόσεις των 30ετών

Ανεμοδείκτης
30/09/2026 - 14:15

«Πρόστιμο» για τους βενζινοκινητήρες και παραμύθια για το πετρέλαιο θέρμανσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
30/09/2026 - 14:13

Στη φετινή έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina,  η Renault θα παρουσιάσει όλη τη γκάμα της,

Ειδήσεις
30/09/2026 - 14:09

Τέμπη: Καταπέλτης το βούλευμα για το «μπάζωμα» – «Συναποφάσισαν την αλλοίωση του χώρου»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ