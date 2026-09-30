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Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές
Ειδήσεις
16:43 - 30 Σεπ 2026

Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές

Reporter.gr Newsroom

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Χιλιάδες διαδηλωτές έστησαν την Τετάρτη (30/9) σκηνές στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, αλλά και σε άλλες ισπανικές πόλεις, απαιτώντας από το κοινοβούλιο να εγκρίνει άμεσα νέα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και την αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η εκτόξευση των ενοικίων, ο εξευγενισμός των περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών έχουν εντείνει την κοινωνική και πολιτική αναταραχή.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η αριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας της Ισπανίας ενέκρινε την Τρίτη δύο νομοθετικά διατάγματα που περιλαμβάνουν σειρά μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών, μεταξύ των οποίων και την απαγόρευση των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών έως το 2030. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή τους εξαρτάται από την έγκρισή τους από την κατακερματισμένη ισπανική κάτω βουλή, η οποία αναμένεται να ψηφίσει την Παρασκευή (2/10).

Οι επικρίσεις

Πολλοί από τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις υποστήριξαν, πάντως, ότι τα μέτρα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του μεγέθους της στεγαστικής κρίσης.

Άλλοι διαδηλωτές επέκριναν την απόφαση της κυβέρνησης να χωρίσει τα μέτρα σε δύο ξεχωριστά νομοσχέδια, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο ένα από αυτά, το οποίο προβλέπει την αυτόματη παράταση των μισθώσεων προκειμένου να αποτρέπονται καταχρηστικές αυξήσεις ενοικίων, αναμένεται να απορριφθεί από την οριακή πλειοψηφία της δεξιάς στην κάτω βουλή.

Η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης, η οποία οργάνωσε τις αρχικές κινητοποιήσεις, χαρακτήρισε ορισμένα από τα μέτρα «ψίχουλα», ενώ παράλληλα χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτοβουλία «ιστορική νίκη» για το κοινωνικό κίνημα.

Την ίδια ώρα, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη στο Μπουρχασότ, κοντά στη Βαλένθια, προκειμένου να εμποδίσουν την έξωση του Ντανιέλ Γκονθάλεθ, πανεπιστημιακού καθηγητή που κατοικεί στο συγκεκριμένο σπίτι από το 2009. Μπροστά στις διαμαρτυρίες, οι δικαστικές αρχές συμφώνησαν να αναβάλουν την έξωση για τουλάχιστον 10 ημέρες.

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