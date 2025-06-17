CNL Capital: Κατατέθηκε ο φάκελος για την ίδρυση της εταιρείας factoring

Η ‘’CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ’’, εφεξής «CNL CAPITAL», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 21/04/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής της, ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, σήμερα 17/06/2025, ο πλήρης φάκελος αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία εταιρείας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Η υπό σύσταση θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ‘’CNL COMMERCIAL FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ’’, στην οποία η CNL CAPITAL θα συμμετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό, προβλέπεται να λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1905/1990 που διέπει τις Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

H CNL CAPITAL θα ήθελε να ευχαριστήσειτους συνεργάτες της που συνέβαλαν στην έγκαιρη υποβολή του φακέλου αδειοδότησης και συγκεκριμένα: Τσιμπανούλης και Συνεργάτες, Neo Consulting, ΕΥ Greece, Τσαπρούνης και Συνεργάτες, RSM Greece και ACPM. Η έναρξη λειτουργίας της νέας θυγατρικής εταιρείας, η οποία θα δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνολογικά εξελιγμένων και ευέλικτων λύσεων Factoring, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026. Η διοίκηση της CNL CAPITAL θεωρεί τη συγκεκριμένη στρατηγική επένδυση ως καταλυτικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη τόσο της ίδιας, όσο και του ευρύτερου κλάδου της εναλλακτικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.