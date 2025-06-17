Δρομέας: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Δεν διανέμει μέρισμα για το 2024

Συγκεκριμένα συμμετείχαν κάτοχοι συνολικά 25434467 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, εκπροσωπούντες ποσοστό 73,25% (ποσοστό απαρτίας) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής. H συνεδρίαση διεξήχθη με φυσική παρουσία των μετόχων.
Η Εταιρεία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι κατωτέρω αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Με Ψήφους 25.434.467, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (της Εταιρείας και οι ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή επ' αυτών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας www.dromeas.gr και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2024, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4548/2018.
2. Με Ψήφους 25.434.467, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος χρήσης 2024.
3. Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr, χωρίς οι συμμετέχοντες μέτοχοι να εκφράσουν κάποια ένσταση ή παρατήρηση.
4. Με Ψήφους 25.434.467, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 1.1- 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.
5. Με σύμφωνη γνώμη των Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, με Ψήφους 25.434.467, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της επισκόπησης της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης, ως προς τον τακτικό έλεγχο , για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση 2025, στην Ελεγκτική εταιρεία «DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (A.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 206). Στην ίδια ως άνω ελεγκτική εταιρεία αποφασίστηκε και η ανάθεση του ελέγχου και διασφάλισης της έκθεσης βιωσιμότητας τρέχουσας εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συνομολογήσει τους όρους των αναθέσεων και να συνάψει τις σχετικές συμβάσεις.
6. Με Ψήφους 25.434.467, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 01.01-31.12.2024, (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ), ύψους 130.566,87€ (κατώτερες αυτών που είχαν προεγκριθεί). Προεγκρίθηκαν αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 1.1.-31.12.2025, στο ύψος των 170.000€ (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ)
7. Με Ψήφους 25.434.467, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dromeas.gr.
8. Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 και στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr, χωρίς να υπάρξει κάποια ένσταση ή παρατήρηση.
9. Με Ψήφους 25.434.467, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η τροποποίηση της «Πολιτικής Καταλληλότητας», όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dromeas.gr.