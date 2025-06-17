Ευρωσύμβουλοι: Έναρξη διαπραγμάτευσης 250.000 μετοχών στο ΧΑ στις 19 Ιουνίου

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 19 Ιουνίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 37.500,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 250.000 μετοχές x 0,15 ευρώ).

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης της δεύτερης περιόδου (περίοδος από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025) του Προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock option plan) από εννέα (9) δικαιούχους, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,30 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.06.2023 και των από 27.9.2023 (Πρόγραμμα), 24.4.2025 (Χορήγηση Δικαιωμάτων Δεύτερης Περιόδου), 19.5.2025 (Αύξηση Κεφαλαίου και Τροποποίηση Καταστατικού) και 20.5.2025 (Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου) σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Την 28.05.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης 3633535/28.5.2025 της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 37.500,00 ευρώ με καταβολή μετρητών (ήτοι ποσού 75.000,00 ευρώ) και την έκδοση 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, ήτοι ποσό τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00€), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ως ανωτέρω αύξηση Πιστοποιήθηκε την 20.5.2025 από το Δ.Σ. της εταιρίας, η δε πιστοποίηση αυτής καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης 3629794/02.06.2025 της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες είκοσι δυο ευρώ (2.300.022,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.333.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) εκάστης.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 17.6.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ως ανωτέρω έγκριση εισαγωγής, ήτοι από την 19.6.2025.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).