Metlen: Νέα τιμή-στόχος στα €61,5 από την Piraeus Securities

Σε ισχυρή αναβάθμιση της τιμής – στόχου που έχει για τον τίτλο της Metlen προχώρησε η Piraeus Securities διατηρώντας τη σύσταση «buy», ενώ επισημαίνει μεταξύ άλλων το ορόσημο της εισαγωγής στο LSE που θα αναβαθμίσει σημαντικά το διεθνές προφίλ του ομίλου.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Metlen στα 61,5 ευρώ από τα 48,2 ευρώ που είχε θέσει στις 31 Ιανουαρίου, με περιθώριο ανόδου 35% από το τελευταίο κλείσιμο χτες στα 45,54 ευρώ.

Η έκθεση της Piraeus Securities επισημαίνει την επιτυχημένη στρατηγική μετατόπισης assets, με έργα ΑΠΕ άνω των 1,5 δισ. ευρώ να πλησιάζουν σε πλήρη χρηματιστικοποίηση, την επιτάχυνση της ενοποίησης των δραστηριοτήτων της καθώς ο στόχος για μερίδιο 30% στην λιανική αγορά ρεύματος βρίσκεται σε καλή πορεία και τις επενδύσεις στον τομέα των μετάλλων, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν κατά 0,4 δισ. ευρώ τα EBITDA της Metlen.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, τα EBITDA του ομίλου προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ έως το 2029 από τα 1,1 δισ. ευρώ το 2024, κάτι που υποδηλώνει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 14%.

Παρομοίως, τα καθαρά κέρδη της Metlen αναμένεται να αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 16% στα 1,3 δισ. ευρώ το 2029.