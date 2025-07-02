ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μπακογιάννης: Το πράσινο πεθαίνει στην Αθήνα - Δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη
Αυτοδιοίκηση
13:58 - 02 Ιουλ 2025

Μπακογιάννης: Το πράσινο πεθαίνει στην Αθήνα - Δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη

Reporter.gr Newsroom
Με μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης επανέρχεται στο κρίσιμο ζήτημα της υποβάθμισης των δημόσιων χώρων πρασίνου στην πρωτεύουσα, υπογραμμίζοντας ότι το πράσινο «δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη».

Ο Μπακογιάννης φέρνει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την εικόνα εγκατάλειψης του πάρκου Κοροπούλη στα Σεπόλια, το οποίο, όπως αναφέρει, είχε ανακαινιστεί επί της δημαρχίας του, αλλά πλέον παρουσιάζει ξεραμένα δέντρα, εγκαταλειμμένο χλοοτάπητα και ανενεργό σιντριβάνι.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η διατήρηση και ενίσχυση του πρασίνου στις αστικές περιοχές δεν είναι ζήτημα αισθητικής, αλλά ζήτημα δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής ισορροπίας και ποιότητας ζωής.

Η ανάρτηση του πρώην δημάρχου Αθηναίων έχει ως εξής: «Το πάρκο Κοροπούλη στα Σεπόλια, ήταν για χρόνια μια χωματερή. Μέσα του ένα παλιό εργοστάσιο και ερείπια. Κι όμως, τα γκρεμίσαμε και φτιάξαμε πάρκο. Από την αρχή. Πράσινο παντού. Δέντρα, λουλούδια, σιντριβάνι, παιδική χαρά. Σήμερα; Όλα ρημάζουν. Το πράσινο έχει ξεραθεί. Το σιντριβάνι δε δουλεύει. Και αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Το ίδιο βλέπουμε σε όλη την Αθήνα. Το πράσινο πεθαίνει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να σώσουμε ό,τι σώζεται. Γιατί οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά. Και το πράσινο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2025 - 14:01
