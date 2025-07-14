Επίσημη πρώτη για τον Σύνδεσμο Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας (ΣΚΕΕ)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) η επίσημη παρουσίαση του Συνδέσμου Κυπρίων Επαγγελματιών, του νεοσύστατου φορέα με στόχο τη δικτύωση, την υποστήριξη και την ανάδειξη των Κυπρίων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ελλάδα.

Το νέο δίκτυο Κυπρίων επαγγελματιών ιδρύθηκε με την υποστήριξη της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα με σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία, την έρευνα και την καινοτομία.

Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης – εκ των στυλοβατών του Συνδέσμου- παρουσίασε μαζί με την εκλεγείσα Πρόεδρο του ΣΚΕΕ κα. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου το όραμα και τους βασικούς στόχους, επισημαίνοντας τη σημασία της συλλογικής αυτής προσπάθειας για τη διασύνδεση κι ανάδειξη των Κυπρίων επαγγελματιών στην Ελλάδα.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας:«Η ίδρυση του Συνδέσμου Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας αποτελεί ένα εφαλτήριο για περαιτέρω ενδυνάμωση επαγγελματικών σχέσεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και από κοινού ανάπτυξη, με γνώμονα την αριστεία και τη δημιουργία ευκαιριών και για τις δύο χώρες».

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και Πρόεδρος του Enterprise Greece, κ. Δημήτρης Σκάλκος, αναφέρθηκε στους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας - Κύπρου, καθώς και στις προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων και του εμπορίου.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό, πανεπιστημιακό και καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και μέλη της Κυπριακής παροικίας.

Μεταξύ αυτών το παρόν έδωσαν οι κύριοι: Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας της Ελληνικής Κυβέρνησης, Γιώργος Παντελίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Με το μήνυμα «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα πιο ισχυρό μέλλον για τους Κύπριους επαγγελματίες» ο ΣΚΕΕ φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα ουσιαστικής διασύνδεσης, επαγγελματικής ανάπτυξης και διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας ενώ προσκαλεί την Κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα να συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις του.

Ακολούθησε cocktail, όπου οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν το καλλιτεχνικό σχήμα Duo Violins, που έντυσε μουσικά τη βραδιά.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη των Χορηγών που μας εμπιστεύτηκαν στηρίζοντας στρατηγικά το έργο και το όραμα του ΣΚΕΕ: Cyprus Ministry of Foreign Affairs, AXIA Ventures Group, Hellas Direct, Tototheo Global, Green Olive Films, Petrolina(Holdings) Public Ltd, Trastor REIC, Baker Tilly Greece.