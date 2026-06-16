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Θεμιστοκλέους για προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ: Έως την Τετάρτη 17/6 οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις
Υγεία
23:10 - 16 Ιουν 2026

Θεμιστοκλέους για προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ: Έως την Τετάρτη 17/6 οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη 17 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη που αφορά 1.131 θέσεις ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με το ενδεχόμενο μικρής παράτασης να παραμένει ανοιχτό, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του «MEGANEWS», ο υφυπουργός τόνισε ότι η προκήρυξη καλύπτει το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων και αφορά θέσεις σε όλη την επικράτεια, τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε νησιά, απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές.

Όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής καταγράφεται ικανοποιητικό ενδιαφέρον, με την Αττική να εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αντιστοιχούν ακόμη και πέντε έως έξι υποψήφιοι ανά θέση. Αντίθετα, στις περιφερειακές και δυσπρόσιτες περιοχές η συμμετοχή παραμένει χαμηλότερη, όπως συμβαίνει παραδοσιακά σε αντίστοιχες προκηρύξεις.

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Ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι, για να αντιμετωπιστούν τα επαναλαμβανόμενα κενά σε άγονες περιοχές, το υπουργείο προχώρησε σε ταυτόχρονη προκήρυξη περισσότερων θέσεων από το σύνηθες, ώστε να ενισχυθούν οι πιθανότητες κάλυψης των αναγκών. Σε αρκετές περιπτώσεις, αντί για μία ή δύο θέσεις, προκηρύχθηκαν τέσσερις ή πέντε ταυτόχρονα.

Αναφερόμενος στα κίνητρα προσέλκυσης γιατρών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι μισθοί και οι αμοιβές των εφημεριών, έχει μειωθεί η φορολογία, ενώ έχουν θεσπιστεί επιπλέον οικονομικά και θεσμικά κίνητρα. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις, η στέγαση των γιατρών εξασφαλίζεται με μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από περίπου 300 ιδιαίτερα δύσκολες θέσεις σε νησιά και περιφέρεια, έχει ήδη καλυφθεί περίπου τα δύο τρίτα, γεγονός που δείχνει βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές με σημαντικές ελλείψεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επικουρικό προσωπικό, επισημαίνοντας ότι προβλέπονται 3.000 θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Για την Αττική, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη κλείσει και όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση θα προσληφθούν, ενώ η συμμετοχή ήταν αυξημένη σε σχέση με προηγούμενους κύκλους.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανοίξει νέα πλατφόρμα για την πρόσληψη επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού στην περιφέρεια, καθώς και για άλλες επαγγελματικές ειδικότητες στον χώρο της υγείας.

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