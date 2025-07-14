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Καιρίδης για μεταναστευτικό: Ανάγκη για ευρωπαϊκό συντονισμό - Παράνομη και εκτός λογικής η τουρκολιβυκή συμφωνία
Πολιτική
12:10 - 14 Ιουλ 2025

Καιρίδης για μεταναστευτικό: Ανάγκη για ευρωπαϊκό συντονισμό - Παράνομη και εκτός λογικής η τουρκολιβυκή συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη για άμεσα και αυστηρότερα μέτρα αντιμετώπισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών που πλήττουν την Κρήτη υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στην εκπομπή στο ΕΡΤNews.

Ο Δημήτρης Καιρίδης χαρακτήρισε την κατάσταση «έκτακτη» και επεσήμανε την ανάγκη για ευρωπαϊκό συντονισμό, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το βάρος ενός γεωπολιτικού προβλήματος. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση εφαρμόζει πλέον στρατηγική διοικητικής κράτησης για όσους φθάνουν στη χώρα παράτυπα, με στόχο την οικειοθελή επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι αναγκαστικές επιστροφές παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς πολλές τρίτες χώρες δεν συνεργάζονται επαρκώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Λιβύη, για την οποία ο κ. Καιρίδης δήλωσε πως «δεν συνεργάζεται» και πως χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως διαπραγματευτικό εργαλείο απέναντι στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος στην επιβάρυνση που δέχεται η Κρήτη, επεσήμανε πως η πίεση είναι αυξημένη και πως ήδη πραγματοποιείται μεταφορά μεταναστών σε δομές της ενδοχώρας. Πρόσθεσε ότι η διαχείριση γίνεται μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με περιορισμένους πόρους και κατά την τουριστική αιχμή, ενώ δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την υπερπροσπάθεια των δυνάμεων του Λιμενικού, δηλώνοντας ότι «υπερβάλλουν εαυτόν».

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη διαχείριση της κρίσης, ο κ. Καιρίδης υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, λέγοντας πως από το 2019 έχει υπάρξει ριζική αλλαγή στη μεταναστευτική στρατηγική της χώρας, η οποία απέκτησε υποδομές και ένα οργανωμένο εθνικό σύστημα διαχείρισης. Σχετικά με τις παροχές προς τους αιτούντες άσυλο, διευκρίνισε ότι μόνο όσοι έχουν ενεργή αίτηση δικαιούνται σίτιση και επίδομα 75 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στήριξε τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης, αναφερόμενος στην προωθούμενη τριμηνιαία αναστολή για νέες αιτήσεις ασύλου, σημειώνοντας πως στόχος είναι να αποτραπεί η εγκατάσταση μεταναστών σε δημόσιους χώρους και πλατείες, ειδικά στην Κρήτη, όπου αυτές οι εικόνες είναι επιζήμιες και για τον τουρισμό.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Καιρίδης απάντησε και στις ακραίες φωνές, τόσο από την ακροδεξιά όσο και από τη ριζοσπαστική αριστερά, καταδικάζοντας τις ακραίες θέσεις και δηλώσεις. «Ο βομβαρδισμός μεταναστών είναι πρόταση που βλάπτει ευθέως το εθνικό συμφέρον», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι χώρα διέλευσης και όχι τελικός προορισμός, άρα η διαχείριση πρέπει να γίνεται με ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι εσωστρέφεια.

Παράνομη και εκτός λογικής η τουρκολιβυκή συμφωνία

Τέλος, σχολιάζοντας τη γεωπολιτική διάσταση της κρίσης, χαρακτήρισε την τουρκολιβυκή συμφωνία «ανυπόστατη, παράνομη και εκτός λογικής» και επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη ανακοίνωση της Λιβύης ήταν αντίδραση στη διεθνή πρωτοβουλία της Αθήνας για παραχώρηση ερευνητικών δικαιωμάτων σε πετρελαϊκούς κολοσσούς. Όπως δήλωσε, η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει διάλογο, ακόμη και με δύσκολους εταίρους, όπως έπραξε με την Τουρκία, επιδιώκοντας ανάλογη προσέγγιση και με τη Λιβύη.

«Το μεταναστευτικό είναι από τα πιο σύνθετα και πολιτικά δύσκολα διαχειρίσιμα ζητήματα», κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εθνικής ψυχραιμίας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

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