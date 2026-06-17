Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών

Τη νέα εφαρμογή «PosoKanei» παρουσίασαν σήμερα (17 Ιουνίου) σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, οι Υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη και ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Keyvoto» που την ανέπτυξε, Γιώργος Παπαδημητρίου.

Το «PosoKanei» δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα, με εύκολο και αξιόπιστο τρόπο, να αναζητά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργεί τις προσωπικές του λίστες αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του ψηφιακού καλαθιού ή των καλαθιών του, πριν επισκεφθεί το κατάστημα. Οι καταναλωτές μπορούν είτε να κατεβάσουν την εφαρμογή δωρεάν στις κινητές συσκευές τους τόσο από το Play Store, όσο και από το App Store ή να εισέλθουν απευθείας στην πλατφόρμα μέσω του posokanei.gov.gr. Πρόκειται για ένα εργαλείο διαφάνειας και σύγκρισης τιμών που έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές στις αλυσίδες τροφίμων.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει ήδη περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων, επώνυμων αλλά και ιδιωτικής ετικέτας. Ο καταναλωτής βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών των τελευταίων δύο μηνών, καθώς και φτηνότερα εναλλακτικά προϊόντα στην ίδια κατηγορία εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το «PosoKanei» παρέχει, επίσης, εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια και δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα ενός ευρύτερου πλαισίου σύγκρισης τιμών.

Το «PosoKanei» συνδυάζει δύο μεθόδους για να διασφαλίζονται η πληρότητα και η ακρίβεια στις τιμές, τόσο με απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες, όσο και με αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από τα online καταστήματα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών. «Γι’ αυτόν τον σκοπό, θεσμοθετήσαμε την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει τους ελέγχους. Θεσμοθετήσαμε τον Κώδικα Δεοντολογίας, βάζοντας τέλος σε παραπλανητικές εκπτώσεις. Νομοθετούμε την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με το νομοσχέδιό μας, που είναι ήδη στην δημόσια διαβούλευση. Και για ένα διάστημα, έχουμε πάρει και το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», τόνισε.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι το PosoKanei είναι «ένα “όπλο” που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά», ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών και προστατεύοντας στην πράξη όσο γίνεται το εισόδημα κάθε οικογένειας.

Όπως ανέφερε, ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει, να βλέπει online πόσο κοστίζει σε κάθε αλυσίδα και να δημιουργεί το δικό του καλάθι. «Έτσι, πριν φτάσει στο ταμείο, θα γνωρίζει ποιο σούπερ μάρκετ προσφέρει τη χαμηλότερη τελική τιμή για το σύνολο των αγορών του. Και όλα αυτά στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή», είπε και πρόσθεσε: «Είναι ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια του πολίτη και της ελληνικής οικογένειας για τις αγορές της». «Οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν δύναμη και όταν τη χρησιμοποιούν σωστά αυτό έχει αποτέλεσμα στην αγορά, υπέρ του δικού τους συμφέροντος και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Το PosoKanei είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και η ακρίβεια είναι ένα από τα σημαντικότερα. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, ένα σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο τόσο για κινητές συσκευές, όσο και για το διαδίκτυο που προσφέρει στους καταναλωτές άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις τιμές χιλιάδων προϊόντων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών πριν από κάθε αγορά. Μέσα από cloud υποδομές και συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων, το PosoKanei παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και εντάσσεται στο έργο του CRM και στη συνολική προσπάθεια για καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ιδιαίτερη αξία βέβαια έχει και το γεγονός ότι η εφαρμογή αναπτύχθηκε από μια ελληνική startup με έδρα την Πτολεμαΐδα, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία μπορεί να αναπτύσσεται και να παράγει αποτελέσματα σε κάθε περιοχή της χώρας».

Η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε: «Το PosoKanei δεν λύνει από μόνο του όλα τα προβλήματα της αγοράς και δεν ισχυριζόμαστε ότι απαντά μόνο του στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Κάνει όμως κάτι ουσιαστικό: δίνει στον καταναλωτή πληροφορία, εικόνα και δυνατότητα σύγκρισης. Δεν του λέει τι να αγοράσει. Του δίνει τα στοιχεία για να αποφασίζει ο ίδιος, με περισσότερη σιγουριά. Γιατί όταν ο πολίτης γνωρίζει καλύτερα, αποφασίζει καλύτερα».

Η κα Τσαγγάρη υπογράμμισε ότι η διαφάνεια δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά πρέπει να μεταφράζεται σε πρακτικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε πολίτης στην καθημερινότητά του. «Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με συνθήματα. Χτίζεται με στοιχεία, συνέπεια και υπηρεσίες που σέβονται τον πολίτη. Θέλουμε το PosoKanei να γίνει μια νέα καθημερινή συνήθεια: πριν αγοράσω, τσεκάρω· πριν αποφασίσω, συγκρίνω· πριν πληρώσω, ξέρω».