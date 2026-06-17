ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών
Πολιτική
15:13 - 17 Ιουν 2026

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη νέα εφαρμογή «PosoKanei» παρουσίασαν σήμερα (17 Ιουνίου) σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, οι Υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη και ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας  «Keyvoto» που την ανέπτυξε, Γιώργος Παπαδημητρίου.

Το «PosoKanei» δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα, με εύκολο και αξιόπιστο τρόπο, να αναζητά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργεί τις προσωπικές του λίστες αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του ψηφιακού καλαθιού ή των καλαθιών του, πριν επισκεφθεί το κατάστημα. Οι καταναλωτές μπορούν είτε να κατεβάσουν την εφαρμογή δωρεάν στις κινητές συσκευές τους τόσο από το Play Store, όσο και από το App Store ή να εισέλθουν απευθείας στην πλατφόρμα μέσω του posokanei.gov.gr. Πρόκειται για ένα εργαλείο διαφάνειας και σύγκρισης τιμών που έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές στις αλυσίδες τροφίμων.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει ήδη περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων, επώνυμων αλλά και ιδιωτικής ετικέτας. Ο καταναλωτής βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών των τελευταίων δύο μηνών, καθώς και φτηνότερα εναλλακτικά προϊόντα στην ίδια κατηγορία εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το «PosoKanei» παρέχει, επίσης, εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια και δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα ενός ευρύτερου πλαισίου σύγκρισης τιμών.

Το «PosoKanei» συνδυάζει δύο μεθόδους για να διασφαλίζονται η πληρότητα και η ακρίβεια στις τιμές, τόσο με απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες, όσο και με αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από τα online καταστήματα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών. «Γι’ αυτόν τον σκοπό, θεσμοθετήσαμε την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει τους ελέγχους. Θεσμοθετήσαμε τον Κώδικα Δεοντολογίας, βάζοντας τέλος σε παραπλανητικές εκπτώσεις. Νομοθετούμε την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με το νομοσχέδιό μας, που είναι ήδη στην δημόσια διαβούλευση. Και για ένα διάστημα, έχουμε πάρει και το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», τόνισε.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι το PosoKanei είναι «ένα “όπλο” που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά», ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών και προστατεύοντας στην πράξη όσο γίνεται το εισόδημα κάθε οικογένειας.

Όπως ανέφερε, ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει, να βλέπει online πόσο κοστίζει σε κάθε αλυσίδα και να δημιουργεί το δικό του καλάθι. «Έτσι, πριν φτάσει στο ταμείο, θα γνωρίζει ποιο σούπερ μάρκετ προσφέρει τη χαμηλότερη τελική τιμή για το σύνολο των αγορών του. Και όλα αυτά στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή», είπε και πρόσθεσε: «Είναι ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια του πολίτη και της ελληνικής οικογένειας για τις αγορές της». «Οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν δύναμη και όταν τη χρησιμοποιούν σωστά αυτό έχει αποτέλεσμα στην αγορά, υπέρ του δικού τους συμφέροντος και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Το PosoKanei είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και η ακρίβεια είναι ένα από τα σημαντικότερα. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, ένα σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο τόσο για κινητές συσκευές, όσο και για το διαδίκτυο που προσφέρει στους καταναλωτές άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις τιμές χιλιάδων προϊόντων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών πριν από κάθε αγορά. Μέσα από cloud υποδομές και συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων, το PosoKanei παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και εντάσσεται στο έργο του CRM και στη συνολική προσπάθεια για καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ιδιαίτερη αξία βέβαια έχει και το γεγονός ότι η εφαρμογή αναπτύχθηκε από μια ελληνική startup με έδρα την Πτολεμαΐδα, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία μπορεί να αναπτύσσεται και να παράγει αποτελέσματα σε κάθε περιοχή της χώρας».

Η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε: «Το PosoKanei δεν λύνει από μόνο του όλα τα προβλήματα της αγοράς και δεν ισχυριζόμαστε ότι απαντά μόνο του στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Κάνει όμως κάτι ουσιαστικό: δίνει στον καταναλωτή πληροφορία, εικόνα και δυνατότητα σύγκρισης. Δεν του λέει τι να αγοράσει. Του δίνει τα στοιχεία για να αποφασίζει ο ίδιος, με περισσότερη σιγουριά. Γιατί όταν ο πολίτης γνωρίζει καλύτερα, αποφασίζει καλύτερα».

Η κα Τσαγγάρη υπογράμμισε ότι η διαφάνεια δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά πρέπει να μεταφράζεται σε πρακτικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε πολίτης στην καθημερινότητά του. «Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με συνθήματα. Χτίζεται με στοιχεία, συνέπεια και υπηρεσίες που σέβονται τον πολίτη. Θέλουμε το PosoKanei να γίνει μια νέα καθημερινή συνήθεια: πριν αγοράσω, τσεκάρω· πριν αποφασίσω, συγκρίνω· πριν πληρώσω, ξέρω».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρνάς: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση – Έρχονται πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα από 23/6
Ειδήσεις

Τουρνάς: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση – Έρχονται πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα από 23/6

PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα
ΕΜΠΟΡΙΟ

PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Posokanei στα καρτέλ- όχι στην Ευρώπη
Ανεμοδείκτης

Posokanei στα καρτέλ- όχι στην Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί
Οικονομία

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

ΥΠΑΝ: 12 σημεία για το ν/σ για την καταναλωτική πίστη
Οικονομία

ΥΠΑΝ: 12 σημεία για το ν/σ για την καταναλωτική πίστη

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα
Πολιτική

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους
Πολιτική

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/06/2026 - 15:13

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών

Ναυτιλία
17/06/2026 - 15:12

Διώρυγα της Κορίνθου: Επαναλειτουργεί από σήμερα 17/6 μετά τις εργασίες αποκατάστασης

Magazino
17/06/2026 - 15:04

Germaine Richier: Η γλύπτρια που επαναπροσδιόρισε την ανθρώπινη μορφή, στην Άνδρο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:59

Τουρνάς: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση – Έρχονται πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα από 23/6

ΕΜΠΟΡΙΟ
17/06/2026 - 14:56

PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 14:55

Ο Δημήτρης Μωυσιάδης μιλά για τα φαβορί του Παγκοσμίου στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr (vid.)

Οικονομία
17/06/2026 - 14:49

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Πολιτική
17/06/2026 - 14:47

Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:39

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (ΜΙΤ): Η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την ψηφιοποίηση στην ΤΝ

Πολιτική
17/06/2026 - 14:38

Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 14:27

Posokanei στα καρτέλ- όχι στην Ευρώπη

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 14:25

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ

Νομίσματα
17/06/2026 - 14:23

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:10

Τραμπ: Αν δεν μου αρέσει η συμφωνία με το Ιράν, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς

Πολιτική
17/06/2026 - 13:57

Χρηστίδης: Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα για τη χώρα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/06/2026 - 13:54

Bloomberg: Έκρηξη εκδόσεων ομολόγων στον αεροπορικό κλάδο – Το «ντεμπούτο» του ΔΑΑ

Ακίνητα
17/06/2026 - 13:47

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 13:41

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος

Οικονομία
17/06/2026 - 13:40

ΤτΕ: Έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο

Ναυτιλία
17/06/2026 - 13:35

Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal

Οικονομία
17/06/2026 - 13:23

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Εργασιακά
17/06/2026 - 13:23

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:21

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
17/06/2026 - 13:18

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
17/06/2026 - 13:17

Μαρκόπουλος: Ενισχύσεις €560 εκατ. για συνταξιούχους – «Fake news» η αποτυχία του εξωδικαστικού

Οικονομία
17/06/2026 - 13:07

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/06/2026 - 13:07

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

Πολιτική
17/06/2026 - 12:56

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:51

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Οικονομία
17/06/2026 - 12:43

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ