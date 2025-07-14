Αμπάς: Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα - Κάλεσμα για αφοπλισμό και ενότητα

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε με σαφήνεια ότι η οργάνωση Χαμάς δεν θα διαδραματίσει ρόλο διακυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας την επόμενη ημέρα μετά την κατάπαυση του πυρός στην συνάντηση του με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη, με έμφαση στις πολιτικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις της σύγκρουσης. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του υπέρ μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και κρατουμένων, καθώς και της απρόσκοπτης εισόδου επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμπάς τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς και της ενσωμάτωσής της στην πολιτική διαδικασία υπό την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Αμπάς επισήμανε πως η μόνη βιώσιμη λύση για την επόμενη ημέρα είναι η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και η ανάληψη της διοίκησης από το Κράτος της Παλαιστίνης, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και των αραβικών χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τον οπλισμό της στην Παλαιστινιακή Αρχή και να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο, το ενιαίο πολιτικό πρόγραμμα της Παλαιστινιακής Αρχής, καθώς και την αρχή του ενός κράτους, ενός νόμου και ενός νόμιμου όπλου.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής υπογράμμισε τη σημασία της επανεκκίνησης μιας σοβαρής πολιτικής διαδικασίας, με στόχο την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών βάσει των διεθνών αποφάσεων, της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας και της διοργάνωσης διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης στη Νέα Υόρκη.