ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αμπάς: Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα - Κάλεσμα για αφοπλισμό και ενότητα
Ειδήσεις
11:51 - 14 Ιουλ 2025

Αμπάς: Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα - Κάλεσμα για αφοπλισμό και ενότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε με σαφήνεια ότι η οργάνωση Χαμάς δεν θα διαδραματίσει ρόλο διακυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας την επόμενη ημέρα μετά την κατάπαυση του πυρός στην συνάντηση του με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη, με έμφαση στις πολιτικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις της σύγκρουσης. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του υπέρ μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και κρατουμένων, καθώς και της απρόσκοπτης εισόδου επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμπάς τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς και της ενσωμάτωσής της στην πολιτική διαδικασία υπό την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Αμπάς επισήμανε πως η μόνη βιώσιμη λύση για την επόμενη ημέρα είναι η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και η ανάληψη της διοίκησης από το Κράτος της Παλαιστίνης, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και των αραβικών χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τον οπλισμό της στην Παλαιστινιακή Αρχή και να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο, το ενιαίο πολιτικό πρόγραμμα της Παλαιστινιακής Αρχής, καθώς και την αρχή του ενός κράτους, ενός νόμου και ενός νόμιμου όπλου.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής υπογράμμισε τη σημασία της επανεκκίνησης μιας σοβαρής πολιτικής διαδικασίας, με στόχο την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών βάσει των διεθνών αποφάσεων, της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας και της διοργάνωσης διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης στη Νέα Υόρκη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Metlen: Ολοκληρώθηκε το νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Απουλία της Ιταλίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Ολοκληρώθηκε το νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Απουλία της Ιταλίας

Wyndham: Νέα συνεργασία με Cygnett για περισσότερα από 60 ξενοδοχεία σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ
Επιχειρήσεις

Wyndham: Νέα συνεργασία με Cygnett για περισσότερα από 60 ξενοδοχεία σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού
Ειδήσεις

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ
Ειδήσεις

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

Η Χαμάς συμφώνησε σε ένα ευρύ σχέδιο αφοπλισμού, σύμφωνα με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Η Χαμάς συμφώνησε σε ένα ευρύ σχέδιο αφοπλισμού, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος
Ειδήσεις

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:16

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:57

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:38

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:16

Ορμούζ: Το Ιράν εξετάζει μπλόκο σε «εχθρικά» πλοία – Τι ζητά από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:05

ΗΠΑ: Τετραπλασιάστηκαν τα deals για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο β’ τρίμηνο

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 20:49

ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 20:29

Πού τελειώνει το ράλι του Brent – Δύο σενάρια με φόντο τη Μέση Ανατολή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
06/08/2026 - 19:59

Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις

Ειδήσεις
06/08/2026 - 19:35

Αιγαίο: Αναβάθμιση προκλήσεων από την Άγκυρα – Μπαράζ παραβιάσεων και εμπλοκή με οπλισμένα F-16

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 19:24

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 18:54

ΑΔΜΗΕ για GSI: Παραμένει στρατηγικός μέτοχος αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:46

ΕasyJet: Εξαγορά από την Apollo έναντι £5,7 δισ. με τη στήριξη της οικογένειας Χατζηιωάννου

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:33

DeepSeek: Αναζητά $8 δισ. βάζοντας πλώρη για αποτίμηση-ρεκόρ στα $74 δισ.

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:25

myBusinessSupport: Στον «αέρα» η πλατφόρμα για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Σαμοθράκης

Οικονομία
06/08/2026 - 18:20

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η ανάπλαση της ΔΕΘ ύψους €204,6 εκατ.

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 18:11

CrediaBank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €53,6 εκατ. και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:04

Qualco: Αποκτά το 50,1% της Multiverse – Νέα επένδυση στην τεχνολογία έως €2,4 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
06/08/2026 - 17:57

Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen  

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 17:38

Morgan Stanley: Ρεκόρ εσόδων $1,1 δισ. στην Ιαπωνία με «καύσιμο» το χρηματιστήριο

Ειδήσεις
06/08/2026 - 17:25

Ιράν: Συναγερμός από τον ΟΗΕ για αυθαίρετες συλλήψεις και εκτελέσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/08/2026 - 17:23

GAC: Πώς κατάφερε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να κινηθεί τόσο γρήγορα;

Ειδήσεις
06/08/2026 - 17:19

Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 16:58

Αναζήτηση κατεύθυνσης στη Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 16:35

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 16:32

Οι ΑΠΕ θωρακίζουν την Ευρώπη, αλλά το φυσικό αέριο παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ