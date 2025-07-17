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ΕΞΑ: Θετικό βήμα η παραχώρηση του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Tae Kwon Do
Επιχειρήσεις
14:57 - 17 Ιουλ 2025

ΕΞΑ: Θετικό βήμα η παραχώρηση του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Tae Kwon Do

Reporter.gr Newsroom
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Σάλπισμα ανάτασης του τουρισμού της πρωτεύουσας διαμέσου του κλάδου των Διεθνών Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, σήμανε η παραχώρηση του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Tae Kwon Do προς αξιοποίηση από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΞΑ.

Πρόκειται για πάγιο αίτημα τόσο του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES) όσο και της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής-Αργοσαρωνικού αλλά και εν συνόλω συνολικά της αγοράς, που ανοίγει νέους δρόμους για την αναβάθμιση της Αθήνας ως διεθνή συνεδριακό προορισμό. Η δυναμική του συγκεκριμένου χώρου, η στρατηγική του θέση και η ιστορική του αξία, αποτελούν παρακαταθήκη για να τον μετατρέψουν σε επίκεντρο διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου.

Με αφορμή την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια Αττικής του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου (Tae Kwon Do) και της ευρύτερης παραλιακής ζώνης για ανάπλαση και αξιοποίηση, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού , κ. Ευγένιος Βασιλικός, δήλωσε:

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση ενός οράματος δεκαετιών για την Αθήνα. Η δημιουργία ενός σύγχρονου, πολυλειτουργικού Μητροπολιτικού Συνεδριακού, Εκθεσιακού και Συναυλιακού Κέντρου στην καρδιά του παραλιακού μετώπου, έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό και να ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της πόλης μας στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού.

Η ΕΞΑ, με συνέπεια και επιμονή, έχει υποστηρίξει διαχρονικά την ανάγκη για ένα τέτοιο έργο, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις ήδη υλοποιούμενες επενδύσεις στην περιοχή, όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το The Ellinikon και τα νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών.

Πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της περιοχής και να αποκτήσει η Αθήνα το συνεδριακό κέντρο που τόσο έχει ανάγκη. Παράλληλα, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα συμβάλει καθοριστικά στη στροφή προς έναν ποιοτικότερο τουρισμό, με σημαντικά αυξημένα έσοδα για την τοπική κοινωνία και την οικονομία της πόλης.
Από την πλευρά μας, παραμένουμε στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να συμβάλουμε ενεργά και εποικοδομητικά στην υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου.».

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES) κα Αντωνία Αλεξάνδρου σχολιάζοντας την παραχώρηση και την προοπτική δημιουργίας Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου ανέφερε :

«Η παραχώρηση του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου (Tae Kwon Do) προς αξιοποίηση από την Περιφέρεια Αττικής αποτελεί την Λυδία λίθο για τη δημιουργία εξαιρετικών προοπτικών ενίσχυσης της συνεδριακής δραστηριότητας στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο μας και δικαίωση ενός διαχρονικού αιτήματος.

Ως HAPCO & DES, ο επίσημος φορέας των επαγγελματιών διοργανωτών συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα, χαιρετίζουμε την εξέλιξη αυτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Αποτελεί μια καθοριστική, αισιόδοξη εξέλιξη για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στον τομέα του συνεδριακού κλάδου.

Διαθέτουμε το όραμα, τη εμπειρία, την τεχνογνωσία και την απαραίτητη υποδομή ώστε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη δυναμική αξιοποίηση του χώρου. Είμαστε στη διάθεση της Περιφέρειας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να συνεργαστούμε για την ανάδειξη του Tae Kwon Do σε σημείο αναφοράς για διεθνείς συνεδριακές και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Όπως ήδη πράττουμε με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ), συνεχίζουμε και σήμερα μαζί, χέρι-χέρι με όλους τους θεσμικούς φορείς, με κοινό όραμα και στρατηγική στόχευση, για να ανεβάσουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά για τον κλάδο μας και τη χώρα. Η επόμενη μέρα ξεκινά με θεμέλιο τη συνεργασία και την κοινή μας δέσμευση να τοποθετήσουμε την Αθήνα ακόμη πιο ψηλά στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη».

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