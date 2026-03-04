ΕΞΑ: Στο επίκεντρο οι προκλήσεις του τουρισμού στην εκδήλωση της κοπής πίτας

Σε ιδιαίτερα θερμό και συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής & Αργοσαρωνικού, παρουσία παλαιών και νέων μελών της Ένωσης καθώς και εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στο NEW Hotel, δίνοντας την ευκαιρία για ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μελών και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Ευγένιος Βασιλικός, ο οποίος αναφέρθηκε στη θετική πορεία που καταγράφει η Αθήνα τα τελευταία έτη ως τουριστικός προορισμός, ενώ στάθηκε και στο σχέδιο ανανέωσης και αλλαγών που δρομολογείται για την Ένωση, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της. Επεσήμανε την ανάγκη για εγρήγορση και στρατηγική προσήλωση στο μέλλον του προορισμού, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων, στις υποδομές και στη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών. Παράλληλα απηύθυνε πρόσκληση προς τα μέλη για συμμετοχή στις τρεις σημαντικές έρευνες που υλοποιεί η Ένωση σε συνεργασία με την GBR, (Benchmarking, Ασφάλεια και Καθαριότητα, Ικανοποίησης και Απόδοσης επισκεπτών), οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων και στη στρατηγική ενίσχυση του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην έλευση της νέας Διευθύντριας της Ένωσης, κας Κατερίνας Μπότρος, υπογραμμίζοντας την πολυετή εμπειρία και τη σημαντική πορεία της στον χώρο της διοίκησης, στοιχεία που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη στρατηγική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Ένωσης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Πρόεδρος του ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) και ο Πρόεδρος της ΠΟΞ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων), οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προοπτικές και τις προκλήσεις του ελληνικού τουρισμού.

Ακολουθούν οι δηλώσεις:

‘’Με χαρά συμμετέχω στην εκδήλωση κοπής της πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων της Αθήνας. Συνομιλώντας μαζί σας, συνειδητοποίησα για μια ακόμα φορά ότι, οι ξενοδόχοι της Αθήνας δεν είναι απλώς επαγγελματίες, είναι η καρδιά της πόλης μας ! Με το χαμόγελο, την εμπειρία και τη φροντίδα σας, κάθε χρόνο, υποδέχεστε εκατομμύρια ταξιδιώτες, αναδεικνύοντας την καλύτερη πλευρά της πρωτεύουσας και ολόκληρης της Ελλάδας.

Είστε οι άνθρωποι που μετατρέπουν κάθε διαμονή σε μια αυθεντική εμπειρία, ζεστής, ελληνικής, φιλοξενίας. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε εσάς, τους υπέροχους οικοδεσπότες που κάνουν τη χώρα μας να λάμπει παγκοσμίως. Εύχομαι σε όλα τα μέλη της Ε.Ξ.Α. μια εξαιρετική τουριστική περίοδο, υγεία και προσωπική ευτυχία! Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρόεδρο Ευγένιο Βασιλικό για την τόσο τιμητική πρόσκληση.’’

Άντζελα Βαρελά, Πρόεδρος Ε.Ο.Τ.

‘’Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Η Αθήνα και η Αττική καταγράφουν τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία, αποτέλεσμα κυρίως της δικής σας προσπάθειας και επένδυσης στην ποιότητα.

Δεν λείπουν όμως και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ανάπτυξη ενός 12μηνου προορισμού πρώτης γραμμής απαιτεί σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές, που θα αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη.

​Επιπλέον, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, επιτακτική παραμένει η ανάγκη για δικαιότερο πλαίσιο λειτουργίας στη βραχυχρόνια μίσθωση. Η αγορά πρέπει να λειτουργεί ισόνομα, ώστε να διασφαλιστούν υγιείς όροι ανταγωνισμού και η ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος.

​Ως Ομοσπονδία θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας, προσηλωμένοι στη θωράκιση του ξενοδοχειακού κλάδου και την υποστήριξη των προσπαθειών σας.’’

Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα και προκλήσεις που απασχολούν τον κλάδο.

Στη συνέχεια ακολουθήσε η κοπή της πίτας της Ένωσης και η τυχερή για τη φετινή χρονιά αναδείχθηκε η Ισμήνη Παναγιωτοπούλου, μέλος του ΔΣ της ΕΞΑ και εκπρόσωπος του ξενοδοχείου PAN. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους χορηγούς που στήριξαν την εκδήλωση:

Στο NEW Hotel για τη φιλοξενία και τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Στην Ένωση Αμπελώνα Αττικής για την προσφορά των κρασιών και το δώρο για την τυχερή της βραδιάς.

Στην εταιρεία OCEANIS για τα δώρα της βραδιάς.

Στη εταιρεία METAXA για τα δώρα της βραδιάς

Η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής & Αργοσαρωνικού, θεσμικός εκπρόσωπος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής με περισσότερα από 80 χρόνια ιστορίας, συνεχίζει να ενισχύει ενεργά τη συνεργασία και τη θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου, με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας του προορισμού. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Ένωσης για το 2026, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια, στην ενδυνάμωση των συνεργασιών και σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη δυναμική της Αθήνας ως σύγχρονου και ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ευχόμαστε σε όλα τον κλάδο και τους συνεργάτες μας, μια καλή χρονιά με υγεία, σταθερότητα και θετικές προοπτικές.