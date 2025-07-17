Τρεις διακρίσεις στα DEI Awards 2025 για την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2025, οι οποίες επιβραβεύουν τις ενέργειές της για την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία, μέσω στοχευμένων δράσεων και σύγχρονων εργαλείων, ενισχύει τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της.

Πιο συγκεκριμένα, Coca-Cola Τρία Έψιλον έλαβε: Gold Βραβείο στην κατηγορία Unconscious Bias - Fighting Stereotypes Training για την πρωτοβουλία «Generations Campaign: 'Open Up Gens'», η οποία αφορούσε στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με την ποικιλομορφία των γενεών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη πιο συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Bronze Βραβείο στην κατηγορία Internal Communication & Employee Engagement για τις επιτυχημένες διοργανώσεις των «Values Awards» και των «Family Days». Τα «Values Awards» αποτελούν έναν θεσμό αναγνώρισης, αναδεικνύοντας συμπεριφορές που ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες του οργανισμού, ενώ οι «Family Days», μέρες κατά τις οποίες η εταιρεία ανοίγει τις πόρτες της για 300 οικογένειες εργαζομένων της, αναδεικνύουν τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Bronze Bραβείο στην κατηγορία Upskilling - Reskilling for Women, για τα επιδραστικά προγράμματα που αναπτύσσει στο πλαίσιο της στρατηγικής Learning & Development, με στόχο να ενδυναμώνει τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να προσαρμόζονται πιο αποτελεσματικά στις αλλαγές του εξελισσόμενου εργασιακού περιβάλλοντος. Με αφορμή τις συγκεκριμένες διακρίσεις, η Κωνσταντίνα Μπάρκα, People and Culture Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον δήλωσε: «Οι άνθρωποί μας αποτελούν την καρδιά του οργανισμού μας. Σε αυτή τη βάση, εργαζόμαστε διαρκώς, ώστε να προσφέρουμε ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τη διαφορετικότητα και προάγει την αξία της ισότητας, στο οποίο ο καθένας και η κάθε μία από εμάς μπορεί να αναπτύξει δεξιότητες και να εξελιχθεί».