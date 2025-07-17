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Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος ΚΕΑΝ - Θάνος Αγγελάκης, CEO Αγγελάκης ΑΕ
Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος ΚΕΑΝ - Θάνος Αγγελάκης, CEO Αγγελάκης ΑΕ
Επιχειρήσεις
16:17 - 17 Ιουλ 2025

Αγγελάκης ΑΕ: Υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας

Reporter.gr Newsroom
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Η Αγγελάκης ΑΕ, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής της και της διαρκούς δέσμευσής της για ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας (Diversity Charter) συμβάλλοντας σε ένα πιο συμπεριληπτικό και δίκαιο αύριο στο ελληνικό επιχειρείν.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στοχεύει στην ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης στους χώρους εργασίας. Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να σέβονται και να αξιοποιούν τη μοναδικότητα των ανθρώπων τους, να υιοθετούν πολιτικές ίσων ευκαιριών και να καλλιεργούν μια κουλτούρα συμμετοχής, σεβασμού και ένταξης για όλους τους εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται σε περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων).

Με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, η Αγγελάκης ΑΕ δεσμεύεται και δημοσίως ότι ενσωματώνει τις αρχές της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ισότητα, τη μοναδικότητα, την ελευθερία έκφρασης και μια υγιή καθημερινότητα χωρίς αποκλεισμούς.

«Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα κάθε ανθρώπου, η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες για όλους βρίσκονται στον πυρήνα των αξιών της εταιρείας μας και καθοδηγούν κάθε μας βήμα. Με την κίνηση αυτή ελπίζουμε να εμπνεύσουμε κι άλλους οργανισμούς για ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον στον εργασιακό χώρο, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Γιατί η πρόοδος χτίζεται σε περιβάλλοντα όπου όλοι αισθάνονται αποδεκτοί.» τόνισε ο CEO της Αγγελάκης Α.Ε. και Πρόεδρος της Ελληνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας (ΕΔΟΠ), κ. Θάνος Αγγελάκης.

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