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Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 69% των Αμερικανών κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ για συγκάλυψη στην υπόθεση Έπσταϊν
Ειδήσεις
16:13 - 17 Ιουλ 2025

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 69% των Αμερικανών κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ για συγκάλυψη στην υπόθεση Έπσταϊν

Reporter.gr Newsroom
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Η υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της αμερικανικής δημόσιας ζωής, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη βάση των υποστηρικτών του. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των οργανισμών Reuters και Ipsos, το 69% των Αμερικανών πολιτών πιστεύει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποκρύπτει κρίσιμες λεπτομέρειες για τους πελάτες και τις διασυνδέσεις του χρηματιστή, ενώ μόλις το 6% δηλώνει αντίθετη άποψη.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μεταξύ 1.027 ενηλίκων Αμερικανών, με περιθώριο σφάλματος ±3 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας την ένταση και τη ρευστότητα που χαρακτηρίζουν το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ καθώς το σκάνδαλο Έπσταϊν αναζωπυρώνεται. Στη δημοσκόπηση, περίπου ένας στους τέσσερις παραμένει αναποφάσιστος ή δηλώνει άγνοια.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία, βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2019, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρότατες ομοσπονδιακές κατηγορίες για τη δημιουργία κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αν και είχε δηλώσει αθώος, ο θάνατός του σήμανε το κλείσιμο της υπόθεσης χωρίς περαιτέρω δικαστικές αποκαλύψεις. Η κοινή γνώμη, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθεται από την επίσημη γραμμή.

Η δημοσκόπηση αποκαλύπτει τη βαθιά καχυποψία που επικρατεί όχι μόνο στο γενικό πληθυσμό, αλλά και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων πιστεύουν ότι η κυβέρνηση απέτυχε να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρές ρωγμές στο αφήγημα του Τραμπ περί απόλυτης διαφάνειας και αποφασιστικότητας στην απονομή δικαιοσύνης.

Παρά τις αρχικές υποσχέσεις ότι τα ντοκουμέντα της υπόθεσης Έπσταϊν θα δημοσιοποιούνταν, η κυβέρνηση Τραμπ την περασμένη εβδομάδα υπαναχώρησε, απογοητεύοντας την τραμπική βάση και προκαλώντας κύματα δυσαρέσκειας ακόμη και στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του πρώην προέδρου. Μόλις το 17% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από τον χειρισμό της υπόθεσης από τον Τραμπ — το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφεται για εκείνον σε οποιοδήποτε ζήτημα της έρευνας. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, μόνο το 35% εγκρίνει τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το θέμα, ενώ το 29% εκφράζει ανοιχτή αποδοκιμασία.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο Τραμπ και η ομάδα του προσπαθούν να περιορίσουν τη ζημιά, απευθυνόμενοι παρασκηνιακά σε σημαντικά πρόσωπα του κινήματος MAGA. Ζητούν από ινφλουένσερ και opinion makers να μετριάσουν τις επικρίσεις για την υπόθεση Έπσταϊν και να επαναπροσανατολίσουν τη δημόσια συζήτηση σε άλλες πολιτικές προτεραιότητες. Η κίνηση αυτή, όμως, φαίνεται να δυσκολεύεται να αποδώσει καρπούς, καθώς η δυσπιστία επεκτείνεται ακόμα και σε παραδοσιακά πιστούς πυρήνες του τραμπισμού.

Ο πολιτικός αντίκτυπος της υπόθεσης Έπσταϊν γίνεται πλέον αισθητός, όχι μόνο εξαιτίας του ίδιου του σκανδάλου, αλλά και επειδή διαταράσσει μια από τις βασικότερες στρατηγικές του Τραμπ: τον πλήρη έλεγχο του αφηγήματος και τη συσπείρωση της βάσης γύρω από την εικόνα του αδιάφθορου ηγέτη που «μάχεται το σύστημα». Το χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πράξης σε αυτό το ζήτημα ενδέχεται να αφήσει βαθιά πολιτικά σημάδια, ειδικά καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές.

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