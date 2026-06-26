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Κεραμέως: Να γίνει πράξη η ίση αμοιβή με βάση την αξία, όχι το φύλο
Εργασιακά
15:55 - 26 Ιουν 2026

Κεραμέως: Να γίνει πράξη η ίση αμοιβή με βάση την αξία, όχι το φύλο

Reporter.gr Newsroom
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Τις βασικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας παρουσίασε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970 και εισάγει σειρά μέτρων για τη μισθολογική διαφάνεια, τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη, με στόχο τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Σύμφωνα με την υπουργό, οι γυναίκες στην Ελλάδα εξακολουθούν να αμείβονται κατά 13,4% λιγότερο από τους άνδρες, έναντι μέσου όρου 11,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι, παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών στην αγορά εργασίας –με μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργία 563.000 νέων θέσεων εργασίας την τελευταία επταετία και αύξηση των μισθών– εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες που απαιτούν παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου, οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους υποψηφίους, πριν από τη συνέντευξη, την αμοιβή ή το εύρος αποδοχών της θέσης, ενώ οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο και απαλλαγμένες από διακρίσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η εφαρμογή διαφανών μισθολογικών δομών με αντικειμενικά κριτήρια, όπως οι δεξιότητες, η εμπειρία, η ευθύνη και οι συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τις αποδοχές τους και στα μέσα επίπεδα αμοιβών ανά φύλο για αντίστοιχες θέσεις, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να παρακολουθούν και να δημοσιοποιούν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα. Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αποκλίσεων προβλέπονται διαδικασίες ελέγχου και διορθωτικών παρεμβάσεων, καθώς και δυνατότητα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας και τη Δικαιοσύνη.

Η υπουργός υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο μετατρέπει μια συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή σε δικαίωμα με πρακτική εφαρμογή, επισημαίνοντας ότι η ίση αμοιβή δεν συνεπάγεται εξίσωση όλων των εργαζομένων. Όπως ανέφερε, διαφοροποιήσεις στις αποδοχές μπορούν να δικαιολογούνται από παράγοντες όπως η εμπειρία, οι γνώσεις, οι ευθύνες ή η απόδοση, όχι όμως από το φύλο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο προβλέπει τεκμήριο συμμόρφωσης με το πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις, διάταξη που, όπως είπε, αποτελεί ελληνική προσθήκη.

Πέραν των διατάξεων για τη μισθολογική ισότητα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και πρόσθετες εργασιακές ρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών προβλέπεται η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου, με στόχο –όπως ανέφερε η υπουργός– την άρση μιας στρέβλωσης που υφίσταται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Επιπλέον, αναγνωρίζεται ο χρόνος μαθητείας των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ για την απόκτηση ή αναβάθμιση επαγγελματικών αδειών, δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Συλλογικών Ρυθμίσεων Εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, θεσπίζεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στις διαδικασίες επίλυσης εργατικών διαφορών μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας και ενισχύεται η προστασία των θετών μητέρων σε περιπτώσεις διακρατικών υιοθεσιών.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε επίσης ότι κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου ενσωματώθηκαν περισσότερες από 90 προτάσεις που προήλθαν κυρίως από τους κοινωνικούς εταίρους και τη δημόσια διαβούλευση.

Κλείνοντας την ομιλία της, η υπουργός χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου ως μια μεταρρύθμιση που ενισχύει την αξιοκρατία, καταπολεμά τις διακρίσεις και εκσυγχρονίζει την αγορά εργασίας, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα συγκεντρώσει ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη, με στόχο τη μείωση του αδικαιολόγητου μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

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