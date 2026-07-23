Nokia: Κέρδη €434 εκατ. στο β’ τρίμηνο με «όχημα» data centers και AI

Η Nokia ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν σημαντικά τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς η στροφή της εταιρείας προς την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για κέντρα δεδομένων ενίσχυσε τόσο τις πωλήσεις όσο και την κερδοφορία της.

Η φινλανδική εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ύψους 434 εκατ. ευρώ, έναντι της μέσης πρόβλεψης των αναλυτών για περίπου 372,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Παράλληλα, οι καθαρές πωλήσεις της σημείωσαν ετήσια αύξηση 8%, φτάνοντας τα 4,8 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nokia, Τζάστιν Χόταρντ, επιταχύνει την προσπάθεια διαφοροποίησης της εταιρείας πέρα από τον παραδοσιακό κλάδο του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με στόχο να αξιοποιήσει τη ραγδαία ανάπτυξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την επέκταση των υποδομών data centers.

Στο πλαίσιο αυτό, η Nokia παρουσίασε πέρυσι ένα νέο στρατηγικό σχέδιο που προβλέπει αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, απομάκρυνση από τομείς με χαμηλές επιδόσεις και ενίσχυση της κερδοφορίας, με στόχο τη διψήφια αύξηση των λειτουργικών κερδών τα επόμενα χρόνια.

Προκλήσεις από την αυξημένη ζήτηση

Παρά τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η ταχύτατη δημιουργία νέων κέντρων δεδομένων και η αυξανόμενη ανάγκη για υπολογιστική ισχύ έχουν προκαλέσει πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικότερα, παρατηρούνται ελλείψεις σε κρίσιμα εξαρτήματα, όπως τα memory chips, ενώ παράλληλα αυξάνεται το κόστος παραγωγής.

Η ανταγωνίστρια Ericsson είχε προειδοποιήσει πρόσφατα ότι η άνοδος του κόστους εξοπλισμού αναμένεται να επηρεάσει τα περιθώρια κέρδους της, καθώς η υλοποίηση νέων παραγγελιών γίνεται ακριβότερη.

Συνεργασία με τη Nvidia για δίκτυα επόμενης γενιάς

Παράλληλα, η Nokia επενδύει στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της απόδοσης των τηλεπικοινωνιακών της λύσεων.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε, σε συνεργασία με τη Nvidia, την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας η οποία μπορεί να διπλασιάσει τον όγκο δεδομένων που μεταδίδουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να απαιτείται επιπλέον φάσμα συχνοτήτων.

Οι νέες πλατφόρμες αναμένεται να είναι διαθέσιμες από το 2027 και θα υποστηρίζουν δίκτυα 4G και 5G, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης στο πρότυπο 6G όταν αυτό ολοκληρωθεί.

Το λογισμικό στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής

Η νέα τεχνολογία της Nokia επιτρέπει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να αναβαθμίζουν τα δίκτυά τους κυρίως μέσω λογισμικού, μειώνοντας την ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις σε αντικατάσταση εξοπλισμού.

Ο Τζάστιν Χόταρντ έχει θέσει ως βασικό στόχο οι υπηρεσίες λογισμικού μέσω συνδρομών να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του τομέα Radio Access Network (RAN) της Nokia τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η Nvidia απέκτησε το 2025 μερίδιο αξίας 1 δισ. δολαρίων στη Nokia, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.